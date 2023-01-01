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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 22
*David Ellefson спел в DIETH 22
*Новая песня IMMORTAL 19
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Guns N' Roses

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GUNS N' ROSES сыграли много редкого



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GUNS N' ROSES выступлением первого июня в Абу Даби открыли тур 2023 года. Концерт состоялся на Etihad Arena, вмещающий более 20 000 человек.

Сет-лист:

01. It's So Easy
02. Bad Obsession (first time since February 6, 1993)
03. Chinese Democracy
04. Slither (VELVET REVOLVER cover)
05. Pretty Tied Up (first time since April 6, 1992)
06. Welcome To The Jungle
07. Mr. Brownstone
08. Hard Skool
09. Double Talkin' Jive
10. Reckless Life
11. Absurd
12. You Could Be Mine
13. Down On The Farm (UK SUBS cover) (first time since December 20, 2006)
14. Rocket Queen
15. T.V. Eye (THE STOOGES cover) (Duff McKagan on vocals, live debut)
16. Anything Goes (first time since August 1, 1988)
17. Civil War (Jimi Hendrix's "Voodoo Child" outro)
18. This I Love (first time since November 14, 2018)
19. Live And Let Die (WINGS cover)
20. Estranged
21. Slash Guitar Solo
22. Sweet Child O' Mine
23. November Rain
24. Wichita Lineman (Jimmy Webb cover)
25. Street Of Dreams
26. Nice Boys (ROSE TATTOO cover) (First time since February 11, 2017)
27. Knockin' On Heaven's Door (Bob Dylan cover)
28. Nightrain

Encore:

29. Patience
30. Don't Cry
31. My Michelle (First performance since November 29, 2017)
32. Paradise City




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