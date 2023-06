сегодня



GUNS N' ROSES сыграли много редкого



GUNS N' ROSES выступлением первого июня в Абу Даби открыли тур 2023 года. Концерт состоялся на Etihad Arena, вмещающий более 20 000 человек.



Сет-лист:



01. It's So Easy

02. Bad Obsession (first time since February 6, 1993)

03. Chinese Democracy

04. Slither (VELVET REVOLVER cover)

05. Pretty Tied Up (first time since April 6, 1992)

06. Welcome To The Jungle

07. Mr. Brownstone

08. Hard Skool

09. Double Talkin' Jive

10. Reckless Life

11. Absurd

12. You Could Be Mine

13. Down On The Farm (UK SUBS cover) (first time since December 20, 2006)

14. Rocket Queen

15. T.V. Eye (THE STOOGES cover) (Duff McKagan on vocals, live debut)

16. Anything Goes (first time since August 1, 1988)

17. Civil War (Jimi Hendrix's "Voodoo Child" outro)

18. This I Love (first time since November 14, 2018)

19. Live And Let Die (WINGS cover)

20. Estranged

21. Slash Guitar Solo

22. Sweet Child O' Mine

23. November Rain

24. Wichita Lineman (Jimmy Webb cover)

25. Street Of Dreams

26. Nice Boys (ROSE TATTOO cover) (First time since February 11, 2017)

27. Knockin' On Heaven's Door (Bob Dylan cover)

28. Nightrain



Encore:



29. Patience

30. Don't Cry

31. My Michelle (First performance since November 29, 2017)

32. Paradise City









Bad Obsession live in Abu Dhabi. @gunsnroses #GunsNRoses pic.twitter.com/jorsUXE7pQ







Anything Goes in Abu Dhabi! @gunsnroses #GunsNRoses pic.twitter.com/MMNtbryEV4





+1 -0



просмотров: 230