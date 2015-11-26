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Гитарист GUNS N' ROSES: «Сложно заставить работать три гитары»



Гитарист GUNS N' ROSES Richard Fortus в недавнем интервью заострил внимание на сложностях, с которыми он столкнулся с момента прихода в группу в конце 2001 — начале 2002 года:



«Мне нравился Robin [Finck, гитара]. Мне нравилось, как он играет, и мне нравилось работать с ним. И, конечно же, Tommy [Stinson, бас] — он мне как брат. Мы очень близки. И потом был Bucket [a.k.a. Buckethead, настоящее имя Brian Carroll], который был сам по себе. Но он был очень музыкален, и это была лучшая часть сотрудничества. Он феноменальный талант. Он просто не от мира сего. И по понятным причинам с ним было непросто. Но мне нравилась работать, так как он очень музыкален.



Это иная динамика — заставить работать три гитары. Но он проделал прекрасную работу, потому что понимал эту динамику и как складывается этот пазл. У всего было своё место. Когда он ушёл и пришёл Ron Thal [a.k.a. Bumblefoot], была другая динамика, потому что Ron делает всё по-своему в своей группе, и он не очень понимал, как это работает или как это может работать. В тот момент было сложно».



На вопрос о том, правда ли то, что Axl Rose был«главным музыкальным диктатором» или «лидером группы» в тот момент, когда Richard только пришёл в команду, он ответил:



«Во многом это был Tommy, и его определили на эту роль. А потом за Axl'ом было финальное слово».



По словам Richard'a, возвращение в группу Slash'a и Duff'a не вызвало никаких сложностей:



«Я не испытывал никакого дискомфорта. Поначалу вы осторожны — не хотите никому наступать на ноги; все как бы притираются друг к другу. Мы с Duff'ом раньше работали вместе и были друзьями. И всё случилось очень быстро и очень естественно. Я думаю, что у нас так много общего в музыкальном бэкграунде, в том, откуда мы пришли, в тех группах, на которых мы росли, и в продвижении наших музыкальных интересов — со всем этим бэкграундом старой музыки, плюс мы оба любим панк и фанатеем от [ROLLING] STONES. Что касается нас со SLASH'ем, то всё произошло очень естественно и очень просто».













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