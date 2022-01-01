30 апр 2022



GUNS N' ROSES стали первыми



Песня GUNS N' ROSES "Sweet Child O' Mine" возглавила чарт Billboard's Hot Hard Rock Songs всего через несколько дней после того, как она была включена в новый трейлер к предстоящему фильму «Тор: Любовь и гром». Трек также вновь вошёл в чарт Hot Rock & Alternative Songs под номером 9.



По данным Billboard, "Child" достиг 4,7 миллиона официальных стримов в США, что составляет 8 % роста, и был продан 1600 раз в цифровом варианте, что демонстрирует рост на 181 %.



Фильм «Тор: Любовь и гром» режиссёра Вайтити («Тор: Рагнарок», «Кролик Джоджо») и продюсеров Кевина Фейджа и Брэда Виндербаума выходит на экраны 8 июля.



В интервью 2014 года гитарист GUNS N' ROSES SLASH поведал, что ему не нравилась песня "Sweet Child O' Mine", когда она только была написана:



«GUNS N' ROSES всегда были настоящей хард-рок-группой, вроде AC/DC, хард-роковой группой с яркой подачей. Если мы и исполняли какие-то баллады, то только блюзовые. Это была баллада в темпе. Это одна из самых гейских вещей, которые можно написать. Но в то же время это отличная песня — я не ругаю её — но в то время она просто не вписывалась в остальную часть нашего, так сказать, эпатажа. И, конечно же, она стала самым большим хитом в нашей жизни».



Десять лет назад в интервью Metro SLASH назвал "Sweet Child O' Mine" самой прибыльной песней, которую он написал:



«Это самая популярная песня из всех, что я когда-либо сочинил. Есть несколько действительно хороших инструментальных версий для фортепиано или скрипки, но я был в ужасе от некоторых версий. Я сидел в кабинете врача и думал: "Это звучит знакомо", а потом понимал, что это чья-то интерпретация того, что я написал. Порой возникали жуткие ощущения».







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