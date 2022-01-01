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*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 14
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 13
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|||| 30 апр 2022

GUNS N' ROSES стали первыми



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Песня GUNS N' ROSES "Sweet Child O' Mine" возглавила чарт Billboard's Hot Hard Rock Songs всего через несколько дней после того, как она была включена в новый трейлер к предстоящему фильму «Тор: Любовь и гром». Трек также вновь вошёл в чарт Hot Rock & Alternative Songs под номером 9.

По данным Billboard, "Child" достиг 4,7 миллиона официальных стримов в США, что составляет 8 % роста, и был продан 1600 раз в цифровом варианте, что демонстрирует рост на 181 %.

Фильм «Тор: Любовь и гром» режиссёра Вайтити («Тор: Рагнарок», «Кролик Джоджо») и продюсеров Кевина Фейджа и Брэда Виндербаума выходит на экраны 8 июля.

В интервью 2014 года гитарист GUNS N' ROSES SLASH поведал, что ему не нравилась песня "Sweet Child O' Mine", когда она только была написана:

«GUNS N' ROSES всегда были настоящей хард-рок-группой, вроде AC/DC, хард-роковой группой с яркой подачей. Если мы и исполняли какие-то баллады, то только блюзовые. Это была баллада в темпе. Это одна из самых гейских вещей, которые можно написать. Но в то же время это отличная песня — я не ругаю её — но в то время она просто не вписывалась в остальную часть нашего, так сказать, эпатажа. И, конечно же, она стала самым большим хитом в нашей жизни».

Десять лет назад в интервью Metro SLASH назвал "Sweet Child O' Mine" самой прибыльной песней, которую он написал:

«Это самая популярная песня из всех, что я когда-либо сочинил. Есть несколько действительно хороших инструментальных версий для фортепиано или скрипки, но я был в ужасе от некоторых версий. Я сидел в кабинете врача и думал: "Это звучит знакомо", а потом понимал, что это чья-то интерпретация того, что я написал. Порой возникали жуткие ощущения».




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