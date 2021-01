сегодня



Бывший гитарист THE BLACK CROWES: «Меня дважды звали в GUNS N' ROSES



Бывший гитарист THE BLACK CROWES Marc Ford рассказал о том, что его несколько раз звали в GUNS N' ROSES:



«Меня несколько раз приглашали туда. Это было, когда Axl писал свой вечный альбом. Я как раз занимался своей сольной пластинкой "It's About Time", тогда и получил приглашение присоединиться к команде. Но в первый раз это было что то из серии "неофициально официального приглашения". Я только пришёл в THE BLACK CROWES, вернулся домой, а утром в понедельник звонит Slash и говорит: "Izzy уходит, и освобождается место. Я хотел бы видеть тебя". А я ему и отвечаю, что только что принял приглашение THE BLACK CROWES. И он был позитивен и сказал: "Это хорошее место для тебя, всё путем, действуй!"»













