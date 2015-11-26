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Guns N' Roses

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27 ноя 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

27 ноя 2020 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES: «С годами "Chinese Democracy" стали воспринимать лучше»

7 ноя 2020 : 		 GILBY CLARKE: «Если бы у Axl'a были со мной напряги, звал бы он меня сейчас в GUNS N' ROSES?»

5 ноя 2020 : 		 Бывший менеджер GUNS N' ROSES — об увольнении Gilby

20 окт 2020 : 		 SLASH — о первом реюнион-концерте с GUNS N' ROSES

8 окт 2020 : 		 Будет ли RON "BUMBLEFOOT" THAL ещё играть с GUNS N' ROSES?

18 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

17 сен 2020 : 		 Дональд Трамп считает видео GUNS N' ROSES лучшим

8 сен 2020 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «SLASH был очень любезен со мной»

7 сен 2020 : 		 Тур GUNS N' ROSES в Латинской Америке пал жертвой пандемии

1 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

31 июл 2020 : 		 Сборник GUNS N' ROSES выйдет на виниле

20 июл 2020 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES: «Почему это мне нельзя говорить про политику?»

14 июл 2020 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Занят на карантине по полной!»

22 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

14 июн 2020 : 		 MELISSA REESE о появлении в GUNS N' ROSES: «Я понятия не имела, во что вписалась»

27 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

23 май 2020 : 		 Барабанщик GUNS N' ROSES о сложностях игры партий прошлых ударников

22 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES переносят летний тур в США

17 май 2020 : 		 SLASH: «Первое шоу после возвращения в GUNS N' ROSES было клевым»

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Бывший гитарист THE BLACK CROWES: «Меня дважды звали в GUNS N' ROSES



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Бывший гитарист THE BLACK CROWES Marc Ford рассказал о том, что его несколько раз звали в GUNS N' ROSES:

«Меня несколько раз приглашали туда. Это было, когда Axl писал свой вечный альбом. Я как раз занимался своей сольной пластинкой "It's About Time", тогда и получил приглашение присоединиться к команде. Но в первый раз это было что то из серии "неофициально официального приглашения". Я только пришёл в THE BLACK CROWES, вернулся домой, а утром в понедельник звонит Slash и говорит: "Izzy уходит, и освобождается место. Я хотел бы видеть тебя". А я ему и отвечаю, что только что принял приглашение THE BLACK CROWES. И он был позитивен и сказал: "Это хорошее место для тебя, всё путем, действуй!"»

Former THE BLACK CROWES Guitarist MARC FORD Says He Was Asked On Two Separate Occasions To Join GUNS N





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