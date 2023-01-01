сегодня



GUNS N' ROSES уже что-то записали?



Норвежская Urban Sound Studios опубликовала фотографию (доступна справа), подписав ее так:



«Сегодня нам удалось пообщаться с этими двумя легендами рока в студии. Очень крутые ребята! (Двое в середине...). Группа хотела хорошую студию с разнообразными колонками и наушниками, чтобы послушать новые миксы перед поездкой в Гластонбери. Звучит потрясающе!»





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