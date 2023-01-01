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Guns N' Roses

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Бывший басист GUNS N' ROSES: «А если бы я не ушёл, то что тогда?»



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Бывший басист GUNS N' ROSES Tommy Stinson был недавно гостем "Appetite For Distortion" и рассуждал о том, что его уход, быть может, повлиял на то, что группа вновь вернула оригинальных участников:

«Я попал в специфическую ситуацию, когда мне нужно было остаться дома. И когда речь зашла о гастролях, мне пришлось принять такое решение. И это было одно из самых трудных решений, которое мне приходилось принимать, у меня не было выбора; я был вынужден так поступить. Это выставило меня в невыгодном свете перед Axl'ом, поскольку он был расстроен и не оценил его.

Я могу предположить, что если бы сейчас Axl вспомнил о том, что он сделал тогда и что он сделал с тех пор, как я ушёл, что он был бы рад, что так всё и получилось. [Смеётся]. Смекаете? То есть то, что он отправился в турне с AC/DC, стало чем-то грандиозным и навечно теперь находится в анналах рок-н-ролла, но я не могу представить, чтобы он сейчас вспомнил о тех временах и решил: "Я бы, наверное, не сделал такого. Если бы Tommy не ушёл, мы бы просто провели наш тур и продолжали бы двигаться дальше". Собрать всю группу снова вместе не получилось бы — по крайней мере, тогда; может быть, получилось бы сейчас. Но я полагаю, что для него всё идёт как по маслу. Я не могу представить, чтобы он не был счастлив такому повороту событий».

Он добавил, что «побывал на паре концертов» GUNS N' ROSES после своего ухода из группы:

«Я сходил на пару концертов со своим приятелем Стивом. Мы также собираемся пойти посмотреть на них в Канзасе в сентябре, перед тем, как дочь гитариста GUNS N' ROSES Richard'a Fortus'a поступит в колледж. Я постараюсь попасть на это шоу.

Забавно быть по эту сторону баррикад На одном из концертов, на котором я был — не помню, в Кей-Си или в Филадельфии — мы шли с моим приятелем Стивом, люди узнавали меня, спрашивали: "Что ты здесь делаешь?" Это было очень смешно, потому что мой приятель Стив — большой фанат GUNS N' ROSES, и мы смеялись над этим. Потому что мы ходили, а люди постоянно говорили: "А вот и Tommy Stinson. Что ты здесь делаешь, чувак?" — "Я здесь, чтобы посмотреть шоу, как и ты". Да, мы отлично провели время. Но всё это было довольно забавно».




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