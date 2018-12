сегодня



Тур GUNS N' ROSES претендует на второе место по общим сборам в истории музыки



Тур GUNS N' ROSES "Not In This Lifetime" похоже, имеет шансы занять второе место по сборам в мире за всю историю подсчётов с показателем в 562 миллиона с момента своего старта два с половиной года назад.



По сообщению Pollstar, с 82 миллионами он возглавляет 2018 год со сборами в среднем в 3,7 миллиона долларов за одно шоу.



Пока отметку в полмиллиарда преодолели четыре артиста: U2 с "360" ($735 миллионов), THE ROLLING STONES с "A Bigger Bang" ($558 миллионов), Ed Sheeran с "Divide" ($555 миллионов) и COLDPLAY с "A Head Full Of Dreams" ($523 миллиона).



Однако тур Sheeran'a продлится и в 2019 году, и в нём уже запланированы концерты на 45 стадионах, что даёт британскому исполнителю все возможности превзойти показатели U2 и возглавить список самых успешных туров всех времён и народов.











