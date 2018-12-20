Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв» 49
*Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE 44
*Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Рэперы — это почти новый рок... 40
*Видео с текстом от AVANTASIA 37
*Басист ANTHRAX: «Никуда мы не уйдём!» 34
[= ||| все новости группы



*

Guns N' Roses

*



19 дек 2018 : 		 Тур GUNS N' ROSES претендует на второе место по общим сборам в истории музыки

29 ноя 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES поблагодарил за поддержку

27 ноя 2018 : 		 GUNS N' ROSES сократили сет в ОАЭ из-за болезни Axl'a

6 ноя 2018 : 		 Более пяти миллионов посмотрели на GUNS N' ROSES

16 окт 2018 : 		 AXL ROSE раскритиковал KANYE WEST'а за визит в Белый дом

3 авг 2018 : 		 AXL ROSE о возможности записи новой музыки с реюнион-составом GUNS N' ROSES: «Никогда не знаешь, чем всё обернётся»

1 авг 2018 : 		 GUNS N' ROSES побили рекорд METALLICA

30 июл 2018 : 		 Видео с текстом от GUNS N' ROSES

17 июл 2018 : 		 Видео с концерта GUNS N' ROSES в Москве

17 июл 2018 : 		 Песня GUNS N' ROSES "November Rain" установила рекорд на YouTube

10 июл 2018 : 		 Альбом GUNS N' ROSES вновь в чартах

5 июл 2018 : 		 3D-винил GUNS N' ROSES выйдет летом

2 июл 2018 : 		 Фортепианная версия песни GUNS N' ROSES "November Rain"

25 июн 2018 : 		 Рассказ о лимитированном издании "Appetite For Destruction" GUNS N' ROSES

23 июн 2018 : 		 Нереализованный трек GUNS N' ROSES

16 июн 2018 : 		 FOO FIGHTERS и GUNS N' ROSES спели вместе

15 июн 2018 : 		 По слухам, за выступление на Download GUNS N' ROSES получили 6,69 миллиона

13 июн 2018 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

7 июн 2018 : 		 GUNS N' ROSES исполнили "Shadow Of Your Love"

4 июн 2018 : 		 GUNS N' ROSES исполнили кавер-версию VELVET REVOLVER

22 май 2018 : 		 Ранее не публиковавшееся видео GUNS N' ROSES

18 май 2018 : 		 Песня GUNS N' ROSES вновь в чартах

8 май 2018 : 		 Нереализованный трек GUNS N' ROSES

4 май 2018 : 		 Бокс-сет GUNS N' ROSES выйдет летом

1 май 2018 : 		 Таинственный анонс от GUNS N' ROSES

25 апр 2018 : 		 GUNS N' ROSES готовят крупнейший концерт в Исландии
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Тур GUNS N' ROSES претендует на второе место по общим сборам в истории музыки



*
zoom
*
* *
Тур GUNS N' ROSES "Not In This Lifetime" похоже, имеет шансы занять второе место по сборам в мире за всю историю подсчётов с показателем в 562 миллиона с момента своего старта два с половиной года назад.

По сообщению Pollstar, с 82 миллионами он возглавляет 2018 год со сборами в среднем в 3,7 миллиона долларов за одно шоу.

Пока отметку в полмиллиарда преодолели четыре артиста: U2 с "360" ($735 миллионов), THE ROLLING STONES с "A Bigger Bang" ($558 миллионов), Ed Sheeran с "Divide" ($555 миллионов) и COLDPLAY с "A Head Full Of Dreams" ($523 миллиона).

Однако тур Sheeran'a продлится и в 2019 году, и в нём уже запланированы концерты на 45 стадионах, что даёт британскому исполнителю все возможности превзойти показатели U2 и возглавить список самых успешных туров всех времён и народов.



GUNS N



Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Maestro vs


19 дек 2018, 22:11		Если я в душе не... имею осведомлённости, что вообще такое Ed Sheeran, это характеризует мои музыкальные вкусы с положительной или же с отрицательной стороны? А моё умение идти в ногу со временем? А меня как личность?


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 1372

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Lacrimosa Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом