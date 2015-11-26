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SLASH подтвердил, что в работе есть материал для GUNS N' ROSES



SLASH в недавнем разговоре с Masa Ito подтвердил, что в работе находится некий материал для возможного альбома GUNS N' ROSES:



«Axl, Duff, я и Richard говорили об этом... Уже есть материал для нового альбома. Но в случае с GUNS N' ROSES ты не можешь взять и сказать: "Ну вот так вот, план такой, и вс должно пойти так и так", потому что этот вариант не работает. Так что единственный реальный ответ фанатам будет таким, что мы надеемся, что выпустим новый альбом, а уж когда будет, тогда и будет».



Slash также позитивно отозвался о недавно завершившемся турне:



«Было удивительно само по себе, что мы вернулись, даже для нас самих. И первое шоу, что мы отыграли, было настоящей магией — это просто нечто невероятное. Первые концерты в апреле 2016 года были очень важными. Для ребят в команде — для меня лично быть на сцене рядом с Duff'ом и Axl'ом, и чтобы была та же химия — это было очень мощно. Ты забываешь об этом, потому что прошло столько лет с того момента, когда я выходил на одну сцену с ними двумя, и это было очень мощно. И одно за другим привело к тому, что мы провели замечательный тур, о котором даже не могли и мечтать. Это действительно было круто. И он длился очень долго. Думаю, что для нас это был самый длинный тур вообще, года на два с половиной».















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