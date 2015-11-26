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Guns N' Roses

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16 фев 2019 : 		 SLASH подтвердил, что в работе есть материал для GUNS N' ROSES

8 фев 2019 : 		 В продаже появились сыры с названиями песен GUNS N' ROSES и DEF LEPPARD

6 фев 2019 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES выпускает сольный альбом

6 янв 2019 : 		 Видео на первую за 10 лет песню вокалиста GUNS N' ROSES

28 дек 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES представил первый за десять лет трек в мультфильме?

19 дек 2018 : 		 Тур GUNS N' ROSES претендует на второе место по общим сборам в истории музыки

29 ноя 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES поблагодарил за поддержку

27 ноя 2018 : 		 GUNS N' ROSES сократили сет в ОАЭ из-за болезни Axl'a

6 ноя 2018 : 		 Более пяти миллионов посмотрели на GUNS N' ROSES

16 окт 2018 : 		 AXL ROSE раскритиковал KANYE WEST'а за визит в Белый дом

3 авг 2018 : 		 AXL ROSE о возможности записи новой музыки с реюнион-составом GUNS N' ROSES: «Никогда не знаешь, чем всё обернётся»

1 авг 2018 : 		 GUNS N' ROSES побили рекорд METALLICA

30 июл 2018 : 		 Видео с текстом от GUNS N' ROSES

17 июл 2018 : 		 Видео с концерта GUNS N' ROSES в Москве

17 июл 2018 : 		 Песня GUNS N' ROSES "November Rain" установила рекорд на YouTube

10 июл 2018 : 		 Альбом GUNS N' ROSES вновь в чартах

5 июл 2018 : 		 3D-винил GUNS N' ROSES выйдет летом

2 июл 2018 : 		 Фортепианная версия песни GUNS N' ROSES "November Rain"

25 июн 2018 : 		 Рассказ о лимитированном издании "Appetite For Destruction" GUNS N' ROSES

23 июн 2018 : 		 Нереализованный трек GUNS N' ROSES

16 июн 2018 : 		 FOO FIGHTERS и GUNS N' ROSES спели вместе

15 июн 2018 : 		 По слухам, за выступление на Download GUNS N' ROSES получили 6,69 миллиона

13 июн 2018 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

7 июн 2018 : 		 GUNS N' ROSES исполнили "Shadow Of Your Love"

4 июн 2018 : 		 GUNS N' ROSES исполнили кавер-версию VELVET REVOLVER

22 май 2018 : 		 Ранее не публиковавшееся видео GUNS N' ROSES
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SLASH подтвердил, что в работе есть материал для GUNS N' ROSES



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SLASH в недавнем разговоре с Masa Ito подтвердил, что в работе находится некий материал для возможного альбома GUNS N' ROSES:

«Axl, Duff, я и Richard говорили об этом... Уже есть материал для нового альбома. Но в случае с GUNS N' ROSES ты не можешь взять и сказать: "Ну вот так вот, план такой, и вс должно пойти так и так", потому что этот вариант не работает. Так что единственный реальный ответ фанатам будет таким, что мы надеемся, что выпустим новый альбом, а уж когда будет, тогда и будет».

Slash также позитивно отозвался о недавно завершившемся турне:

«Было удивительно само по себе, что мы вернулись, даже для нас самих. И первое шоу, что мы отыграли, было настоящей магией — это просто нечто невероятное. Первые концерты в апреле 2016 года были очень важными. Для ребят в команде — для меня лично быть на сцене рядом с Duff'ом и Axl'ом, и чтобы была та же химия — это было очень мощно. Ты забываешь об этом, потому что прошло столько лет с того момента, когда я выходил на одну сцену с ними двумя, и это было очень мощно. И одно за другим привело к тому, что мы провели замечательный тур, о котором даже не могли и мечтать. Это действительно было круто. И он длился очень долго. Думаю, что для нас это был самый длинный тур вообще, года на два с половиной».



SLASH Confirms New GUNS N




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