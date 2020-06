сегодня



Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES



GUNS N' ROSES продолжают публикацию профессиональных съемок с различных концертов за последние годы в рамках "Not In This Lifetime Selects" — стал доступен 30-минутный ролик с выступления на фестивале Download 2018:



00:00 Slither (VELVET REVOLVER cover)



04:16 Rocket Queen



15:00 You Could Be Mine



20:46 Attitude (MISFITS cover)



23:26 Sweet Child O' Mine













