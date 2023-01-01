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*Фронтмен BLIND GUARDIAN об отсутствии татуировок: «Это не мо... 89
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «В родном городе мне устроили раду... 46
*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 40
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 29
*Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёр... 23
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Guns N' Roses

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20 авг 2023 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES выйдет осенью

19 авг 2023 : 		 Новое видео GUNS N' ROSES

17 авг 2023 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES

15 авг 2023 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

7 авг 2023 : 		 Новый сингл GUNS N' ROSES — в пятницу!

23 июл 2023 : 		 SLASH не видит варианта для байопика о GUNS N' ROSES в ближайшее время

19 июл 2023 : 		 Видео полного выступления GUNS N' ROSES

16 июл 2023 : 		 GUNS N' ROSES готовят сингл

1 июл 2023 : 		 Как DAVE GROHL вышел с GUNS N' ROSES?

27 июн 2023 : 		 DAVE GROHL спел с GUNS N' ROSES

26 июн 2023 : 		 GUNS N' ROSES уже что-то записали?

25 июн 2023 : 		 ALICE COOPER — о работе с GUNS N' ROSES

7 июн 2023 : 		 GUNS N' ROSES репетировали Perhaps

3 июн 2023 : 		 GUNS N' ROSES сыграли много редкого

31 май 2023 : 		 Бывший басист GUNS N' ROSES: «А если бы я не ушёл, то что тогда?»

6 май 2023 : 		 GUNS N' ROSES могут внести разнообразие в сет

28 апр 2023 : 		 Концертное видео GUNS N' ROSES

21 апр 2023 : 		 ROGER WATERS, GUNS N' ROSES и ROLLING STONES в списке самых успешных туров

15 мар 2023 : 		 AXL ROSE присоединился на сцене к CARRIE UNDERWOOD

17 фев 2023 : 		 Два миллиарда GUNS N' ROSES

24 янв 2023 : 		 Лидер GUNS N' ROSES почтил память Лизы Марии Пресли

17 дек 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine"

14 дек 2022 : 		 GUNS N' ROSES судятся за торговый знак

9 дек 2022 : 		 Выходят новые фигурки GUNS N' ROSES

7 дек 2022 : 		 Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине

26 ноя 2022 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES против дронов на концерте
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Новое видео GUNS N' ROSES



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"Perhaps", новое видео GUNS N' ROSES, доступно для просмотра ниже.




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