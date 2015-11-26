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Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES



Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES, которое состоялось седьмого октября 2019 года на InTrust Bank Arena, Wichita, Kansas. В 27-минутный ролик вошли исполнения следующих песен:



00:00 "Estranged"



09:20 "Civil War"



16:58 "Wichita Lineman" (Glen Campbell cover)



21:00 "Nightrain"













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