CARRIE UNDERWOOD исполнила хит GUNS N' ROSES



CARRIE UNDERWOOD 15 октября открыла тур "Denim & Rhinestones" выступлением в Greenville, Южная Каролина, в рамках которого не обошла вниманием и хит GUNS N' ROSES "Welcome To The Jungle".







