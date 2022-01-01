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SLASH хотел бы записать новый альбом GUNS N' ROSES



SLASH в ходе визита в программу "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, планирует ли GUNS N' ROSES выпустить какую-то новую музыку в ближайшие месяцы:



«Я хотел бы пойти и записать совершенно новую пластинку в определенный момент, возможно, скорее раньше, чем позже. Но кроме этого, у нас есть материал, который мы еще должны выпустить. Так что все это будет выходить по частям в течение следующих — я не знаю — следующих нескольких месяцев или что-то в этом роде. Вот, в общем-то, и все. Нам осталось провести еще одно турне следующим летом, и тогда мы освободимся и сможем приступить к работе над новым альбомом».







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