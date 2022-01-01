Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 15
*ACCEPT выступили без вокалиста 14
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
*Вокалист LAMB OF GOD — о воссоединении PANTERA: «Мне нечего ... 7
*ZAKK WYLDE не знает, как играть песни PANTERA 7
*ELLEFSON, YOUNG & POLAND собираются в студию 7
*Новая песня DARKTHRONE 7
*TED NUGENT: «У Канье правильные взгляды» 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 15
*ACCEPT выступили без вокалиста 14
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
[= ||| все новости группы



*

Guns N' Roses

*



20 окт 2022 : 		 SLASH хотел бы записать новый альбом GUNS N' ROSES

7 окт 2022 : 		 Фрагмент переиздания GUNS N' ROSES

21 сен 2022 : 		 Переиздание GUNS N' ROSES выйдет осенью

26 июл 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Если я не играю на гитаре, то стараюсь не привлекать внимания»

18 июл 2022 : 		 1 000 музыкантов исполняют GUNS N' ROSES

11 июл 2022 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES об отмене концерта в Глазго

8 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

7 июл 2022 : 		 GUNS N' ROSES отменили концерт в Глазго

5 июл 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES — о 3,5-часовых концертах

5 июл 2022 : 		 CARRIE UNDERWOOD присоединилась на сцене к GUNS N' ROSES

28 июн 2022 : 		 GUNS N' ROSES сыграли хит AC/DC

21 июн 2022 : 		 Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказался играть в туре с GUNS N' ROSES

9 июн 2022 : 		 GUNS N' ROSES сыграли хит AC/DC

7 июн 2022 : 		 GUNS N' ROSES сыграли хит AC/DC

3 май 2022 : 		 Лидер GUNS N' ROSES присоединился на сцене к CARRIE UNDERWOOD

30 апр 2022 : 		 GUNS N' ROSES стали первыми

29 апр 2022 : 		 MATT SORUM — о заблуждениях насчёт GUNS N' ROSES

17 фев 2022 : 		 Slash — о новом альбоме GUNS N' ROSES

11 янв 2022 : 		 SLASH: «Новый материал GUNS N' ROSES на подходе»

10 янв 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES — об отсутствии в группе Izzy

23 дек 2021 : 		 Организаторы тура GUNS N' ROSES в Австралии получили помощь от правительства

20 дек 2021 : 		 DAVE NAVARRO — о том, почему не пошёл в GUNS N' ROSES

14 дек 2021 : 		 Переиздание GUNS N' ROSES выйдет летом

7 дек 2021 : 		 Видео с текстом от GUNS N' ROSES

5 дек 2021 : 		 SLASH о возвращении в GUNS N' ROSES: «Изначально думали про пару концертов»

27 окт 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Мы ещё не начинали сочинять»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SLASH хотел бы записать новый альбом GUNS N' ROSES



zoom
SLASH в ходе визита в программу "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, планирует ли GUNS N' ROSES выпустить какую-то новую музыку в ближайшие месяцы:

«Я хотел бы пойти и записать совершенно новую пластинку в определенный момент, возможно, скорее раньше, чем позже. Но кроме этого, у нас есть материал, который мы еще должны выпустить. Так что все это будет выходить по частям в течение следующих — я не знаю — следующих нескольких месяцев или что-то в этом роде. Вот, в общем-то, и все. Нам осталось провести еще одно турне следующим летом, и тогда мы освободимся и сможем приступить к работе над новым альбомом».




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 174

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом