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*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
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Guns N' Roses

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Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказался играть в туре с GUNS N' ROSES



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В новом интервью для NME гитарист METALLICA Kirk Hammett рассказал о том, что участники NIRVANA отказались играть на разогреве в рамках стадионного тура 1992 года с участием METALLICA и GUNS N' ROSES:

«Мне пришлось позвонить Курту [Кобейну, фронтмену NIRVANA], чтобы поговорить с ним о возможности присоединиться к нашему туру, а он всё время говорил о том, что ему не нравится то, что из себя представляют GUNS N' ROSES, и я сказал ему: "Просто выйди и представь NIRVANA — просто отыграй концерт, и всё". Я умолял его, но он не захотел. Вот так. Было бы здорово, если бы NIRVANA участвовала в том туре, но знаете, на самом деле открывавшие тур FAITH NO MORE тоже были круты».

Кобейн открыто выражал свою неприязнь к GUNS N' ROSES, сказав в интервью 1991 года:

«Мы не типичная группа типа GUNS N' ROSES, которой абсолютно нечего сказать».

В следующем году он сказал в интервью сингапурскому изданию:

«Бунтарство — это противостояние таким людям, как GUNS N' ROSES».

Бывший барабанщик NIRVANA Dave Grohl позже вспоминал, что вокалист GUNS N' ROSES Axl Rose лично попросил группу, возглавляемую Кобейном, открыть концерт GUNS N' ROSES и METALLICA:

«GUNS N' ROSES собирались провести масштабный стадионный тур с METALLICA, и они хотели, чтобы мы открыли концерт. Axl постоянно звонил Курту. Однажды мы идём по аэропорту, и Курт говорит: "Чёрт. Axl Rose не перестаёт мне звонить"».

Позже в том же году Кобейн сказал ЛГБТ-изданию The Advocate:

«Axl — чёртов ceкcиcт, расист и гoмoфoб, и невозможно быть и на той, и на другой стороне. Мне жаль, что я должен выбирать, но это нельзя игнорировать. И кроме того, они не могут сочинять хорошую музыку».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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21 июн 2022
N
Nepalcev
Курт был крут. Крут был Курт.
21 июн 2022
YNWA
С последним предложением я бы поспорил. Я бы даже сказал, что они как раз умели сочинять гораздо лучше Курта.
Like!1
21 июн 2022
Klawd Air
По поводу музыкальных способностей Ганзов херню говорил свойственную обиженкам.
21 июн 2022
Nord61
С одной стороны, возможно Кобейн понимал, что чисто музыкально Nirvana на одной сцене с Guns и Метлой тех лет будет в проигрыше, а с другой - после выхода Nevermind его группа в плане популярности улетела в такой космос, что ей не было необходимости кого-то разогревать - они и сами легко набивали стадионы.

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