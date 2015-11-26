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Guns N' Roses

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GUNS N' ROSES не дали закончить выступление



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Выступление GUNS N' ROSES на фестивале BottleRock Napa Valley в субботу, 4 сентября, было прервано промоутерами в связи с жёстким комендантским часом в 10 часов вечера.

Выступление было внезапно прекращено, когда GUNS N' ROSES исполняли финальную песню 2,5-часового сета —"Paradise City", со специальным гостем Dave'ом Grohl'ом из FOO FIGHTERS.

Из толпы послышался гул недовольства, когда музыканты пытались завершить трек, при этом GUNS N' ROSES и Grohl продолжали играть до 22:03. После выступления вокалист Axl Rose бросил свой микрофон со сцены, поклонился и ушёл, а за ним последовали остальные участники группы.

Комендантский час на мероприятии Napa Valley Expo, расположенном в жилом районе с домами, выходящими на главную сцену, был установлен после того, как соседи пожаловались на шум после первого выступления BottleRock в 2013 году.

Среди предыдущих артистов, нарушивших комендантский час BottleRock, — Neil Young (в 2019 году), FOO FIGHTERS (в 2017 году) и THE CURE (в 2014 году).

GUNS N





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

RomV


8 сен 2021, 14:49		Ведь стало даже лучше, как Роузу отключили микрофон


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