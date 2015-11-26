сегодня



GUNS N' ROSES не дали закончить выступление



Выступление GUNS N' ROSES на фестивале BottleRock Napa Valley в субботу, 4 сентября, было прервано промоутерами в связи с жёстким комендантским часом в 10 часов вечера.



Выступление было внезапно прекращено, когда GUNS N' ROSES исполняли финальную песню 2,5-часового сета —"Paradise City", со специальным гостем Dave'ом Grohl'ом из FOO FIGHTERS.



Из толпы послышался гул недовольства, когда музыканты пытались завершить трек, при этом GUNS N' ROSES и Grohl продолжали играть до 22:03. После выступления вокалист Axl Rose бросил свой микрофон со сцены, поклонился и ушёл, а за ним последовали остальные участники группы.



Комендантский час на мероприятии Napa Valley Expo, расположенном в жилом районе с домами, выходящими на главную сцену, был установлен после того, как соседи пожаловались на шум после первого выступления BottleRock в 2013 году.



Среди предыдущих артистов, нарушивших комендантский час BottleRock, — Neil Young (в 2019 году), FOO FIGHTERS (в 2017 году) и THE CURE (в 2014 году).







</div>





+0 -0



( 1 ) просмотров: 424

