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Slash — о новом альбоме GUNS N' ROSES



В недавнем интервью Rolling Stone Slash рассказал о "Hard Skool" — одной из первых двух песен, которые он записал с GUNS N' ROSES за более чем 25 лет:



«"Hard Skool", по сути, была законченной песней, когда я впервые услышал её. Мы с Duff'ом [McKagan'ом, басистом GUNS N' ROSES] пошли и переделали бас и гитары. Это простая песня, поэтому не потребовалось чертовски много размышлений и анализа. Это было очень весело, просто потому что это была неотъемлемая часть материала, над которым мы работали и которы был в некотором роде новым — по крайней мере, для нас с Duff'ом — так что мы хорошо провели время. На подходе ещё куча нового материала, может быть, немного более сложного, но от этого не менее весёлого».



На вопрос, означает ли это, что скоро выйдет новый альбом GUNS N' ROSES, Slash сказал:



«Я знаю, что у нас есть несколько песен, и мы скоро выпустим ещё одну песню, а после него будет ещё одна. Что касается альбома, это ещё предстоит выяснить, но я уверен, что в какой-то момент он выйдет».







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