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GUNS N' ROSES и FOO FIGHTERS станут хэдлайнерами BottleRock



GUNS N' ROSES, FOO FIGHTERS и STEVIE NIKS станут хэдлайнерами фестиваля BottleRock Napa Valley, который будет проходить с третьего по пятое сентября. Все билеты 2020 года действительны. Детали можно найти на www.bottlerocknapavalley.com.







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