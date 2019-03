сегодня



GUNS N' ROSES получили награду от Ticketmaster



GUNS N' ROSES за свой тур "Not In This Lifetime" получили от Ticketmaster награду Touring Milestone Award, которая вручается по результатам продаж 500 000 и более билетов в течение года. За прошлый год Ticketmaster Music осуществляли продажу билетов на более чем семьсот туров и продали по всему миру почти 500 миллионов билетов.











