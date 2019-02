сегодня



В продаже появились сыры с названиями песен GUNS N' ROSES и DEF LEPPARD



Германская торговая сеть Aldi вывела на рынок новую ограниченную серию сыров, названия которых пародируют популярные песни из 1980-х, включая классические треки DEF LEPPARD и GUNS N' ROSES.



Начиная с 6 февраля, в торговой сети можно приобрести сыры "Sweet Cheddar Of Mine" и "Pour Some Gouda On Me". Кроме этого, есть и другие пародийные названия, связанные с песнями: Cyndi Lauper ("Girls Just Wanna Have Fontina"), Michael Jackson ("Billie Goat Is My Lover"), Bonnie Tyler ("Total Eclipse Of The Havarti") и Wham! ("Wake Me Up Before You Goat-Goat"). Масса упаковки: 141 и 198 граммов.











