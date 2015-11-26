Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BURZUM: «Меня сыграл толстый еврей? Я, если что, сканд... 54
*DEEP PURPLE начнут работу над новым альбомом в 2019 году 40
*Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN 33
*CHILDREN OF BODOM сварили пиво с водой из озера Бодом 30
*ROGER WATERS потребовал от Дональда Трампа оставить Венесуэл... 25
[= ||| все новости группы



*

Guns N' Roses

*



8 фев 2019 : 		 В продаже появились сыры с названиями песен GUNS N' ROSES и DEF LEPPARD

6 фев 2019 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES выпускает сольный альбом

6 янв 2019 : 		 Видео на первую за 10 лет песню вокалиста GUNS N' ROSES

28 дек 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES представил первый за десять лет трек в мультфильме?

19 дек 2018 : 		 Тур GUNS N' ROSES претендует на второе место по общим сборам в истории музыки

29 ноя 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES поблагодарил за поддержку

27 ноя 2018 : 		 GUNS N' ROSES сократили сет в ОАЭ из-за болезни Axl'a

6 ноя 2018 : 		 Более пяти миллионов посмотрели на GUNS N' ROSES

16 окт 2018 : 		 AXL ROSE раскритиковал KANYE WEST'а за визит в Белый дом

3 авг 2018 : 		 AXL ROSE о возможности записи новой музыки с реюнион-составом GUNS N' ROSES: «Никогда не знаешь, чем всё обернётся»

1 авг 2018 : 		 GUNS N' ROSES побили рекорд METALLICA

30 июл 2018 : 		 Видео с текстом от GUNS N' ROSES

17 июл 2018 : 		 Видео с концерта GUNS N' ROSES в Москве

17 июл 2018 : 		 Песня GUNS N' ROSES "November Rain" установила рекорд на YouTube

10 июл 2018 : 		 Альбом GUNS N' ROSES вновь в чартах

5 июл 2018 : 		 3D-винил GUNS N' ROSES выйдет летом

2 июл 2018 : 		 Фортепианная версия песни GUNS N' ROSES "November Rain"

25 июн 2018 : 		 Рассказ о лимитированном издании "Appetite For Destruction" GUNS N' ROSES

23 июн 2018 : 		 Нереализованный трек GUNS N' ROSES

16 июн 2018 : 		 FOO FIGHTERS и GUNS N' ROSES спели вместе

15 июн 2018 : 		 По слухам, за выступление на Download GUNS N' ROSES получили 6,69 миллиона

13 июн 2018 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

7 июн 2018 : 		 GUNS N' ROSES исполнили "Shadow Of Your Love"

4 июн 2018 : 		 GUNS N' ROSES исполнили кавер-версию VELVET REVOLVER

22 май 2018 : 		 Ранее не публиковавшееся видео GUNS N' ROSES

18 май 2018 : 		 Песня GUNS N' ROSES вновь в чартах
Показать далее
| - |
|||| сегодня

В продаже появились сыры с названиями песен GUNS N' ROSES и DEF LEPPARD



*
zoom
*
* *
Германская торговая сеть Aldi вывела на рынок новую ограниченную серию сыров, названия которых пародируют популярные песни из 1980-х, включая классические треки DEF LEPPARD и GUNS N' ROSES.

Начиная с 6 февраля, в торговой сети можно приобрести сыры "Sweet Cheddar Of Mine" и "Pour Some Gouda On Me". Кроме этого, есть и другие пародийные названия, связанные с песнями: Cyndi Lauper ("Girls Just Wanna Have Fontina"), Michael Jackson ("Billie Goat Is My Lover"), Bonnie Tyler ("Total Eclipse Of The Havarti") и Wham! ("Wake Me Up Before You Goat-Goat"). Масса упаковки: 141 и 198 граммов.



GUNS N



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 167

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Lacrimosa Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом