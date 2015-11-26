сегодня



Бывший гитарист GUNS N' ROSES — об участии в делах группы



Бывший гитарист GUNS N' ROSES Ron "Bumblefoot" Thal поделился своим мнением о пребывании в коллективе:



«У меня всегда была мечта оказаться в группе Джона-Пола-Джорджа-Ринго, а не Джона-Пола-Джорджа-наймита. Я не хочу принижать или как-то негативно говорить о восьми годах в [GUNS N' ROSES] — и я написал и сыграл много своего материала на "Chinese Democracy" — но я привык к тому, что я основатель и создатель музыки, креативная часть группы.



Играть с ними было очень круто — большие площадки, всё такое. Да, это всё прекрасно, об этом ты мечтаешь, будучи подростком».



На просьбу одним словом описать свои годы в GUNS N' ROSES, Thal ответил:



«Интенсивно. Это было очень интенсивно. Огромные вершины, глубокие ямы и всё, что между ними. И у меня появилось много хороших друзей. Мне неприятно говорить, что я многому научился, потому что это не должно было стать обучением — ты оказался там не потому, что должен многому учиться, а из-за того, что многое умеешь, но прекращать учиться никогда нельзя, так что я узнал кое-что такое, чего не было в моей жизни. Так что это было хорошо. Но в то же время я много гастролировал перед GUNS'ами — у меня было 10 лет международного опыта. Я имею в виду, я играл в России до GUNS, занимался сольными вещами — всё в таком духе. Так что не похоже, что я был совсем неопытен. Я был просто неопытен в том, чтобы быть наёмным артистом в группе стадионного масштаба. Так что в этом плане и правда было что-то новенькое. До этого все группы, где я играл, — мы все были друзьями, у нас была семья, и тебя не приглашали играть с незнакомцами. Меня, конечно, порой звали на отдельные выступления, но ничего столь масштабного никогда не было. Так что я никогда не был в такой знаковой и узнаваемой группе до этого. И всё было по-другому. И было много такого, чего я совсем не ожидал».



На вопрос о том, поддерживает ли он отношения с Axl'ом, он со смехом ответил:



«Он занят своим, я занят своим, и я желаю им всего самого наилучшего. И я очень рад видеть, насколько они круто выглядят со Slash'ем и Duff'ом. Я очень рад за них!»







</div>





+2 -0



просмотров: 470

