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Guns N' Roses

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1 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES и Dave'a Grohl'a

28 сен 2021 : 		 Новый ЕР GUNS N' ROSES выйдет зимой

28 сен 2021 : 		 GUNS N' ROSES впервые исполнили новую песню

24 сен 2021 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES

14 сен 2021 : 		 GUNS N' ROSES скоро выпустят еще одну песню

8 сен 2021 : 		 GUNS N' ROSES не дали закончить выступление

29 авг 2021 : 		 GUNS N' ROSES были первыми, сыгравшими на Allegiant Stadium

26 авг 2021 : 		 GUNS N' ROSES хотят наказать бутлегеров

16 авг 2021 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

11 авг 2021 : 		 Хит GUNS N' ROSES набрал миллиард

6 авг 2021 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES

4 авг 2021 : 		 GUNS N' ROSES исполнили новую песню

2 авг 2021 : 		 GUNS N' ROSES открыли тур

14 июл 2021 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES с участием STEVEN'a ADLER'a

8 июл 2021 : 		 GUNS N' ROSES осенью посетят Мексику

11 июн 2021 : 		 GUNS N' ROSES станут первыми, кто сыграет на Allegiant Stadium

19 май 2021 : 		 GUNS N' ROSES и FOO FIGHTERS станут хэдлайнерами BottleRock

13 апр 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

7 апр 2021 : 		 GUNS N' ROSES переносят тур на 2022 год

16 мар 2021 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES — об участии в делах группы

15 мар 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «На сцене мне комфортнее всего»

24 фев 2021 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES в новом эпизоде Скуби Ду

2 фев 2021 : 		 JOHN SYKES пробовался в GUNS N' ROSES

18 янв 2021 : 		 Бывший гитарист THE BLACK CROWES: «Меня дважды звали в GUNS N' ROSES

17 янв 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES — о работе с BUCKETHEAD и BUMBLEFOOT

15 янв 2021 : 		 Matt Sorum — о первом концерте с GUNS N' ROSES
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Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES и Dave'a Grohl'a



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Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES и Dave'a Grohl'a на фестивале BottleRock Napa Valley доступно для просмотра ниже.

Watch Pro-Shot Video Of GUNS N





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