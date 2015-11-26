10 янв 2022



Гитарист GUNS N' ROSES — об отсутствии в группе Izzy



Slash в рамках недавнего разговора с Classic Rock ответил на вопрос о том, почему Izzy Stradlin не захотел возвращаться в группу:



«С тех пор я с ним не разговаривал. Было много разных проблем, в которые я не собираюсь вдаваться. Мы хотели, чтобы у нас всё получилось, но не могли найти общий язык. Так что этого просто не случилось».







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