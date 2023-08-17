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Новая песня GUNS N' ROSES



"Perhaps", новая песня GUNS N' ROSES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек был в работе во время записи "Chinese Democracy".

рџљЁ GUNS 'N ROSES LANГ‡A NOVA MГљSICA рџљЁ















#Perhaps pic.twitter.com/G9aflYkPkl Guns N' Roses 'Perhaps' - iHeart Radio Q104.3 (NEW SONG) #GunsNRoses







@gunsnroses ' new single, "Perhaps," premieres at midnight on Q104.3!







pic.twitter.com/DcYUBoQhJZ WORLD PREMIERE: Guns N' Roses - 'Perhaps' https://t.co/qrJvFNGPTT







LISTEN: https://t.co/sPvvgn3XIc







LISTEN: https://t.co/eQ2GVtKcvD





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