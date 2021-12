сегодня



Переиздание GUNS N' ROSES выйдет летом



GUNS N' ROSES предположительно летом выпустят юбилейную версию "Use Your Illusion". Об этом проговорился SLASH в одном из недавних интервью. В ответ на вопрос о том, почему на 30-летие так и не было выпущено юбилейного издания, он сказал:



«Все отложилось из-за пандемии, но будет выпущено, насколько я понимаю, летом. Там будет масса классного концертного материала. Шоу в The Ritz начала 90-х и концерт в Вегасе, который мы играли в 1989 году. Это как раз то самое шоу, на котором я познакомился со своей будущей бывшей женой, так что мне было не просто сделать эту гребанную запись».







