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Guns N' Roses

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24 фев 2021 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES в новом эпизоде Скуби Ду

2 фев 2021 : 		 JOHN SYKES пробовался в GUNS N' ROSES

18 янв 2021 : 		 Бывший гитарист THE BLACK CROWES: «Меня дважды звали в GUNS N' ROSES

17 янв 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES — о работе с BUCKETHEAD и BUMBLEFOOT

15 янв 2021 : 		 Matt Sorum — о первом концерте с GUNS N' ROSES

14 янв 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Сложно заставить работать три гитары»

2 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

27 ноя 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

27 ноя 2020 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES: «С годами "Chinese Democracy" стали воспринимать лучше»

7 ноя 2020 : 		 GILBY CLARKE: «Если бы у Axl'a были со мной напряги, звал бы он меня сейчас в GUNS N' ROSES?»

5 ноя 2020 : 		 Бывший менеджер GUNS N' ROSES — об увольнении Gilby

20 окт 2020 : 		 SLASH — о первом реюнион-концерте с GUNS N' ROSES

8 окт 2020 : 		 Будет ли RON "BUMBLEFOOT" THAL ещё играть с GUNS N' ROSES?

18 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

17 сен 2020 : 		 Дональд Трамп считает видео GUNS N' ROSES лучшим

8 сен 2020 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «SLASH был очень любезен со мной»

7 сен 2020 : 		 Тур GUNS N' ROSES в Латинской Америке пал жертвой пандемии

1 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

31 июл 2020 : 		 Сборник GUNS N' ROSES выйдет на виниле

20 июл 2020 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES: «Почему это мне нельзя говорить про политику?»

14 июл 2020 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Занят на карантине по полной!»

22 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

14 июн 2020 : 		 MELISSA REESE о появлении в GUNS N' ROSES: «Я понятия не имела, во что вписалась»

27 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

23 май 2020 : 		 Барабанщик GUNS N' ROSES о сложностях игры партий прошлых ударников

22 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES переносят летний тур в США
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Вокалист GUNS N' ROSES в новом эпизоде Скуби Ду



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Вокалист GUNS N' ROSES Axl Rose появится в новом эпизоде "Scooby-Doo And Guess Who?", премьера которого состоится двадцать пятого февраля.

AXL ROSE Makes Cameo Appearance On



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Svarg_1349


24 фев 2021, 21:26		Прекрасно!


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