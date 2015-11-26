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Guns N' Roses

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Matt Sorum — о первом концерте с GUNS N' ROSES



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Matt Sorum в рамках недавнего интервью рассказал о том, каким для него было первое выступление с GUNS N' ROSES:

«Вся моя карьера была похожа на полёт, сидя на попке ровно. Я имел дело с такими парнями, которые были очень интересными личностями, я учился любить их, но сам в это время думал: "Какого вообще чёрта здесь происходит?!"

Вот я репетирую с GUNS N' ROSES для нашего первого шоу, которое должно состояться в рамках Rock In Rio, — это моё первое вхождение в историю. Я присоединился к ним, и мы начали работать над этими записями ["Use Your Illusion"], а потом нам позвонили и попросили сыграть два вечера в качестве хэдлайнеров на Rock In Rio. JUDAS PRIEST открывали первый вечер, а MEGADETH — второй. Подбор был сумасшедшим, но мы были хэдлайнерами. Стадион на сто сорок тысяч мест, два вечера распроданы из-за GUNS N' ROSES. И я приехал туда, а я никогда не репетировал с Axl'ом. Я никогда не репетировал с этим парнем, и мы будем делать это вживую, на глазах у ста сорока тысяч человек, плюс ещё и телевидение. И я просто схожу с ума перед шоу. Я оглядываюсь вокруг и говорю: "Эй, кто-нибудь знает, какой сет-лист? Я бы хотел проверить его". И Slash отвечает: "Какой сет-лист? У нас его нет". И я такой: "Что?!" И в итоге у меня нет ни малейшего представления, что и как будет.

В итоге перед выступлениями я усвоил, что Эрл Гэббидон, [который] в основном заботился об Axl'e, будет говорить мне: "Мы начнём с "Welcome To The Jungle", "Мы начнём с "Nightrain". Он говорил мне это каждый вечер. Так что во время всего тура "Use Your Illusion" никогда не было сет-листа. И мы придумали, как подавать друг другу сигналы глазами или, может быть, кто-то что-то наигрывает, или ещё что-то в таком духе, и что тогда исполнять. И вот мы были на сцене размером со стадион. Но в тот особенный вечер на Rock In Rio мы начали с песни, которую никто раньше ещё не слышал, —"Pretty Tied Up", мы только что закончили её запись. И она начиналась с хай-хэта. И я просто помню, что только начал, а толпа уже подпрыгивала. Я думаю: "Я же только бью в хай-хэт". Но ты чувствовал, что когда они подпрыгивают, сцена тоже вибрирует. Это было мощно. И я такой: "Пристегни ремень безопасности, чувак. Это будет безумие". И так оно и вышло. Но это был один из самых ярких моментов — это ведь было только начало!»

MATT SORUM Looks Back On His First Concert As Drummer Of GUNS N





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