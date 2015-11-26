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Guns N' Roses

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Бывший менеджер GUNS N' ROSES — об увольнении Gilby



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Бывший менеджер GUNS N' ROSES Doug Goldstein недавно ответил на вопросы поклонников относительно концертной пластинки "Live Era '87-'93". В частности ему был задан вопрос об увольнении Gilby Clark'a в 1994 году, на что он ответил:

«Он всё ещё верит, что Axl был тем самым плохим парнем, который выгнал его из группы, и всё, что я могу сказать, это то, что Axl с самого начала, когда Gilby был нанят, сказал: "Как только тур закончится, ребята, для Gilby на этом всё закончится, потому что я хочу пойти в другом направлении..." Они всё это знали, но особенно Slash, и в значительной степени Duff (McKagan) — они все говорили Gilby: "Мы будем заботиться о тебе, мы будем держать тебя в уме". И Axl оставался последовательным: "Я всегда говорил это, как только всё закончится, всё закончится!" Было довольно несправедливо по отношению к Axl'y то, что он принял весь огонь на себя и те потоки дерьма, что были вылиты за увольнение, хотя на самом деле всё было совсем не так.

Может быть, они действительно хотели, чтобы Gilby остался в группе, но уж точно Axl'y это не очень понравилось. Они не говорили так, они не заступались за него, когда Axl сказал: "Всё, мы должны идти в другом направлении". Не было никакого разговора вроде: "Но подожди, мы любим его, и он должен быть здесь". Ничего такого».

Former GUNS N' ROSES Manager Looks Back On Guitarist GILBY CLARKE's Firing In 1994 -



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Family Ghost


5 ноя 2020, 16:35		ну так выходит, что все-таки "Axl был тем самым плохим парнем, который выгнал его из группы".
Не особо понятно, как его последующий рассказ должен был это опровергнуть.


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