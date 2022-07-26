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*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 23
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Guns N' Roses

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Гитарист GUNS N' ROSES: «Если я не играю на гитаре, то стараюсь не привлекать внимания»



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Гитарист GUNS N' ROSES Slash дал интервью изданию Goldmine. Отрывок беседы доступен ниже.

У вас всё ещё есть оригинальная обложка винилового альбома Guns N' Roses "Appetite for Destruction"?

«Так часто происходит со всеми альбомами, над которыми я работаю: я ничего из этого не коллекционирую. Если бы вы пришли ко мне домой, вы бы не поняли, что я играл в этой группе. Или в любой другой группе, о которой вы слышали. То есть инструменты есть, но у меня нет никакой сувенирной продукции или чего-то особенного, связанного с релизами за эти годы. Не думаю, что у меня когда-либо была пластинка "Appetite for Destruction". А даже если бы и была, у меня не было постоянного пристанища, так что мне некуда было бы её поставить! Конечно, у меня было много альбомов, которые я хранил. Но я никогда не коллекционировал записи групп, в которых я участвовал».

Как вы справляетесь со своей славой? Вы сказали, что если бы я вошёл в ваш дом, я бы не знал, играете ли вы в Guns N' Roses или в Conspirators. Как вы справляетесь с упавшей на вас славой в течение более 30 лет?

«Это интересный вопрос, потому что такой человек, как я, который не очень любит славу ради славы или что-то в этом роде, должен ценить то, что твой путь привёл тебя к признанию за то, что ты делаешь. Нужно ценить это. Когда кто-то привязывается к тебе за то, что ты создаёшь. Так что, возможно, мне не всегда комфортно в публичной ситуации, потому что мой характер не располагает к этому. Я всегда ценю тот факт, что это происходит благодаря тому, что я сделал в музыкальном плане. Это обоюдоострый меч. Мне не нравится такое внимание. Если я не играю на гитаре, я стараюсь не привлекать внимания. Но в то же время невозможно обижаться на это, потому что это означает, что ты не зря этим занимаешься».




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26 июл 2022
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resurgamresponses
Гитарист GUNS N' ROSES: «Если я не играю на гитаре, то стараюсь не привлекать внимания, а цилиндр всегда засовываю в карман.

просмотров: 328

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