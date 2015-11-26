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JOHN SYKES пробовался в GUNS N' ROSES



Гитарист GUNS N' ROSES Richard Fortus подтвердил, что John Sykes (THIN LIZZY, WHITESNAKE) пробовался в группу более десяти лет назад:



«Это было как раз тогда, когда пришёл D.J. [Ashba]. Мы прослушивали несколько человек, и John Sykes был просто невероятным.



Помню, пришёл Tommy Stinson [тогдашний басист GUNS N' ROSES], мы отправились на репетицию и увидели, что там John. И он сказал тур-менеджеру: "Чувак, отправляй его домой. Что он здесь забыл?" И тот говорит: "Это John Sykes, чувак, он выучил песни. По крайней мере, можешь хоть его послушать". И он отвечает: "Ну ладно, почему бы и нет". Мы зашли в комнату, и буквально через пару минут Tommy посмотрел на меня и сказал: "О мой Бог!" Он был просто невероятный! Он просто воткнул шнур в усилок и выжег землю! Его звук был невероятным. Наши челюсти определённо оказались на полу».



На вопрос о том, почему же его не взяли, Fortus сказал:



«Репутация шла впереди него. Но я лично ладил с ним хорошо и был в контакте. На самом деле мы поддерживали связь до того, как он попал в THIN LIZZY, а после этого он мне ни разу не звонил (смеётся). Но я считаю, что он был классный!»













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