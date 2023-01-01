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Басист GUNS N' ROSES: «Axl мегакрут!»



Duff McKagan в интервью "Trunk Nation Power Trip Special" ответил на вопрос, какие он испытывает ощущения от "перезапуска" карьеры в GUNS N' ROSES:



«Если бы вы спросили меня [в 2016 году] — я бы ответил, что сегодня занимаюсь этим, я не шучу. Моя мантра — сегодня есть сегодня, и я должен это делать. Это то, что помогает мне оставаться в здравом уме, и я делаю все, что могу сделать сегодня... Я говорю людям, что люблю их. Я делаю это... Если бы вы спросили меня тогда: "Что будет через семь лет? Я бы ответил: "Не знаю, но сегодня я справлюсь". И именно так я и поступаю.



Эта группа просто великолепна. Axl — просто охренительный профессионал. Он настоящий мастер. Я же вижу, как он поет каждый вечер по три часа. И то, что он делает, я многому научился благодаря его исполнению. И Slash — охренительный профи, и группа отрывается по полной. Так что мне очень приятно быть в этом коллективе, и быть его частью — это здорово. Мы выступаем в длинных турах. Мы играем длинные шоу. И скоро уже конец [тура]»







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