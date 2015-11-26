14 июл 2020



Гитарист GUNS N' ROSES : «Занят на карантине по полной!»



Гитарист GUNS N' ROSES Richard Fortus в рамках беседы с фанатами в аккаунте гитар Gretsch рассказал о том, чем занимается на карантине:



«Я работаю каждый день. Мне очень повезло. В отличие от многих моих друзей во время пандемии COVID, которые являются туровыми или студийными музыкантами и сидят без работы дома, я нахожусь в домашней студии, которая есть у меня дома, и работаю с разными людьми. И мне очень повезло, что у меня масса работы, я каждый день занят разными сессиями, что прекрасно, потому что мне это нравится. Я люблю играть чужой материал, я люблю сочинять с другими людьми. Мой приятель John Corabi на днях приедет ко мне, и мы начнём работать над кое-каким материалом».













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