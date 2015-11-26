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Guns N' Roses

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14 июл 2020 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Занят на карантине по полной!»

22 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

14 июн 2020 : 		 MELISSA REESE о появлении в GUNS N' ROSES: «Я понятия не имела, во что вписалась»

27 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

23 май 2020 : 		 Барабанщик GUNS N' ROSES о сложностях игры партий прошлых ударников

22 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES переносят летний тур в США

17 май 2020 : 		 SLASH: «Первое шоу после возвращения в GUNS N' ROSES было клевым»

14 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES шутят над Трампом

13 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES отменили европейский тур

8 май 2020 : 		 Лидер GUNS N' ROSES критикует Стивена Мнучина

4 май 2020 : 		 Лидер GUNS N' ROSES критикует местные власти за открытие пляжа

2 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES работают «над убойным материалом»

15 апр 2020 : 		 Лидер GUNS N' ROSES критикует Рэнда Пола

13 апр 2020 : 		 Басист GUNS N' ROSES: «Охренительно важно быть дома!»

26 мар 2020 : 		 Даты выступлений GUNS N' ROSES перенесены на осень

17 мар 2020 : 		 GUNS N' ROSES выступили в Мексике

11 мар 2020 : 		 Выступление GUNS N' ROSES в Коста-Рике отложено из-за коронавируса

12 фев 2020 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES: «Make The White House Great Again»

2 фев 2020 : 		 GUNS N' ROSES почтили память Коби Брайанта и его дочери

2 фев 2020 : 		 GUNS N' ROSES затусили с SNOOP DOGG'ом

24 янв 2020 : 		 SLASH о новой музыке GUNS N' ROSES

16 янв 2020 : 		 SNOOP DOGG разогреет GUNS N' ROSES

16 янв 2020 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Надеюсь, в этом году будет что-то новое»

20 дек 2019 : 		 GUNS N' ROSES добавили ещё одну дату в Лондоне

13 дек 2019 : 		 GUNS N' ROSES вернутся в Европу весной/летом

23 ноя 2019 : 		 GUNS N' ROSES собрали почти 600 миллионов
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|||| 14 июл 2020

Гитарист GUNS N' ROSES: «Занят на карантине по полной!»



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Гитарист GUNS N' ROSES Richard Fortus в рамках беседы с фанатами в аккаунте гитар Gretsch рассказал о том, чем занимается на карантине:

«Я работаю каждый день. Мне очень повезло. В отличие от многих моих друзей во время пандемии COVID, которые являются туровыми или студийными музыкантами и сидят без работы дома, я нахожусь в домашней студии, которая есть у меня дома, и работаю с разными людьми. И мне очень повезло, что у меня масса работы, я каждый день занят разными сессиями, что прекрасно, потому что мне это нравится. Я люблю играть чужой материал, я люблю сочинять с другими людьми. Мой приятель John Corabi на днях приедет ко мне, и мы начнём работать над кое-каким материалом».

GUNS N





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

LU777


14 июл 2020, 22:43		Молодец!
Сейчас он единственный нормальный гитарист в Ганз их как его Розес.
Другой персонаж то играть особо не тянет,...зато Очки и Шляпа хороши :-)


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