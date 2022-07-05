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Guns N' Roses

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Гитарист GUNS N' ROSES — о 3,5-часовых концертах



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SLASH в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, какие у него и коллег по группе ощущения от возвращения концертов:

«Всё идёт отлично. Европейский тур был фантастическим, учитывая, что это первое международное турне с 2019 года.

Определённо есть чувство ожидания после того, как у нас не было настоящих концертов или какой-либо реальной живой активности в течение стольких лет после изоляции и всего прочего. Так что есть некая отложенная энергия, которая выплёскивается наружу».

Что касается нынешних живых выступлений GUNS N' ROSES, он сказал:

«Мы отыграли три с половиной часа — так было во время этого тура. Мы играем по три часа с лишним. Вчера вечером было три с половиной часа. Мы сыграли 30 песен.

Это хорошо. Это увлекательно. Мы играем так долго, потому что нам нравится играть. Это не потому, что у нас есть обязательство играть три часа. Просто мы начинаем и не можем остановиться».




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5 июл 2022
Svarg_1349
Красавцы, чё.

просмотров: 852

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