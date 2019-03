сегодня



DUFF MCKAGAN вспоминает самую первую репетицию с GUNS N' ROSES : «Это было мощно»



Во время закрытой выставки технологий Upfront Summit, проходившей в январе этого года в Лос-Анджелесе, басист Guns N' Roses Duff McKagan ответил на вопросы соосновательницы и генерального директора компании цифровой дистрибуции музыки Stem Disintermedia Milana'ы Rabkin Lewis. Ниже приведены выдержки из этой беседы.



О его жизни до присоединения к Guns N' Roses и ранних годах GN'R:



«Я вышел из панк-рок-тусовки Сиэтла. Я увидел The Clash в 1979-м, и они показались мне настоящей экзотикой. Я видел выступление Led Zeppelin в 1977-м, когда они играли в [ныне демонтированном стадионе Сиэла] The Kingdome. Он был просто огромным, а группа была такая маленькая и так далеко. Я видел и другие большие группы, например KISS и прочие, но именно панк-рок меня зацепил, к тому же The Clash играли прямо передо мной. После шоу они вышли к толпе, а [Joe] Strummer сказал со сцены нечто, что навсегда оставило на мне отпечаток: "Между нами и вами нет разницы. Мы все одинаковые. Мы в этом вместе и заодно". Так зародилось DIY-движение и панк-сцена в Сиэтле. Мы всё делали сами — печатали флаеры, организовывали шоу, перевозили оборудование, резервировали площадки в Ассоциации ветеранов иностранных войн, врали полиции, что это для молодежных танцулек. Мы учились всем этим денежным премудростям — как исхитриться справить работу, чтобы заплатить за репетиционную базу, за квартиру, за флаеры, за технику. Мы обменивали разные вещи на оборудование. Я научился понимать цену вещам, и я был как заведённый. Музыка становилась моим делом. Собирался ли я зарабатывать ею на жизнь? Тогда это звучало как шутка. Это всего лишь была моя страсть. И если уж мне было суждено быть без гроша с этой страстью, то так тому и быть. Я должен был делать это. Я играл с несколькими командами из Сиэтла. Одну из них подписали на лейбл Jello Biafrа "Alternative Tentacles". Мы не получили за это ни копейки, зато отметились на панк-рок-карте Америки. Я работал в ресторане в Сиэтле и копил деньги на то, чтобы переехать в Лос-Анджелес... Я переехал туда в погоне за своей мечтой, и первыми людьми, кого я там встретил, стали Slash и Steven [Adler], с которыми я познакомился по объявлению в газете. Мы встретились в забегаловке Canter's. Сначала мы просто таращились друг на друга, но потом поняли, что у нас реально много общих музыкальных интересов. В той сотне групп, в которых я играл в Сиэтле, мне всегда чего-то не хватало. Я ездил в туры; я знал как организовать тур; я знал как изготовить флаер. Но если тебе не хватает какого-то компонента в группе, в ней всегда будет слабое звено. А вот когда мы впятером впервые собрались на репточке в Silverlake, всё было на месте. Это было сразу видно. Это было довольно мощно».



О том, какой совет он мог бы дать начинающим музыкантам, из того, что помогло GN'R добиться успеха:



«У моей дочери сейчас своя группа, и совет, который я ей дал, который помог и нам самим, — просто продолжать писать песни и верить в себя. В начале нашего пути не было никакой коммерции. Нужно просто верить в свою идею. Мы сочиняли свои собственные песни — мы взяли их из нашего собственного опыта, сплавили их в единое целое и записали то, что потом стало "Appetite For Destruction". Потом мы начали осознавать, что нам нужно привлечь людей в клубы. Это был следующий шаг. На наше первое шоу пришли три человека. На второе — четыре. Мы знали в лицо этих троих и четверых, кто пришёл на наши выступления... Мы подсуетились и со временем стали собирать по пятьдесят и по сто человек, и продолжали писать свои песни. И каким-то образом эти песни стали отождествляться с нашим поколением. Они не были милыми, не были сладкими, не были песнями про любовь. Они были про наркотики; про тёмную сторону жизни, которую мы видели. Мы все жили в обстановке спада ранних восьмидесятых. Не было работы. Я переехал в Голливуд прямо после Олимпиады 1984 года, когда копы только что оставили его на растерзание Дикому Западу наркотиков и криминала. Вот, что мы тогда видели — мы видели героин, мы видели крэк — и мы писали про это, потому что это было то, что мы знали».



Об изучении подводных камней музыкального бизнеса:



«Нам практически пришлось учиться этому на ходу. Была такая книга — она и сейчас есть — ["Всё, что вам нужно знать о музыкальном бизнесе"] Дональда Пассмана о музыкальной индустрии. Мы тогда читали эту книгу. Издательская деятельность — это то, о чём молодые музыканты не имеют никакого понятия, потому что им всё это просто фиолетово, но нам предлагали деньги за издание нашего материала. Один мужик предложил нам в Denny's чек на десять тысяч долларов за то, чтобы издать "Welcome To The Jungle". Для нас это были большие деньжищи, но нам пришла мысль — если это имеет такую ценность для него, оно наверняка будет чём-то стоящим и для нас самих. Позже, когда с нами подписали контракт, нам предложили уже пару сотен тысяч за большую часть прав на издание нашей музыки. Мы подумали: "Если они готовы отвалить за это двести кусков, наверняка оно будет стоить те же двести кусков и для нас — и, кроме того, это даже не их чёртовы песни. Мы их написали". В этом был какой-то уличный менталитет. Мы понимали, что деньги, которые даёт нам лейбл, это нечто вроде займа. Мы стали разбираться в тонкостях нашего контракта, например, в вопросах авторства, вычетов из гонорара и тому подобных вещей, которые не были под нашим контролем, и из-за которых мы могли ничего не получить за наши записи. Нам пришлось обучиться этому за максимально короткий срок. Нам пришлось искать поддержку для организации тура, потому что мы не зарабатывали достаточно, чтобы арендовать туровый автобус. Мы занимали деньги у роуди, чтобы купить себе поесть. В конце концов нам заплатили. Мой первый чек... Мой первый чек перенёс меня из бедности в ту жизнь, где я получал чек в восемьдесят тысяч долларов в 1988 году. Тогда эти восемьдесят тысяч были всё равно что миллион. Я не знал, что делать с этими восемьюдесятью тысячами, поэтому я начал задавать вопросы о деньгах. Я не знал, что такое акции, что такое ценные бумаги. Нет ничего плохого в том, чтобы задавать вопросы и говорить, что ты чего-то не знаешь, но я боялся этого все следующие десять лет».



О возвращении к обучению финансовой грамотности:



«Моя жизнь в двадцать лет была, мягко говоря, неспокойной... Мне так кажется. По крайней мере, так говорят. Когда в тридцать лет я очнулся в реанимации, это стало поворотным моментом для выбора, хочу ли я жить или умереть. Всё было настолько однозначно. Я решил выбрать первый вариант. У меня была большая семья и многое, для чего стоит жить, поэтому мне пришла в голову мысль: "В двадцать лет я заработал деньги — большие деньги, не знаю даже, сколько точно. Я не знаю, кто и сколько у меня их забрал, если забрал. И на самом деле забрали. Для меня настало время выделить какую-то часть своей жизни на то, чтобы получить некоторые знания, поэтому в итоге я стал посещать общественный колледж и разные курсы. Я хотел поступить в университет Сиэтла. Я думал, я мог просто выписать чек и пойти учиться. Но у меня был только аттестат о среднем образовании, так что никто бы меня туда не взял даже с чеком. Мне пришлось пройти через общественный колледж и получить высшие баллы по необходимым предметам, написать вступительное сочинение... Я поступил, и даже простые бухгалтерские курсы стали для меня ценнейшим опытом. Теперь я мог читать финансовые документы нашей группы и свои собственные. После того, как я научился разбираться во всей этой документации, у меня появился ряд вопросов, и некоторые люди ощутимо занервничали. В конце концов, освоив бухгалтерские навыки, я закончил своё обучение. Мы создали новую группу Velvet Underground. К этому времени я уже до определённой степени понимал, о чём идёт речь. Говорят, что не стоит считать себя самым умным человеком в компании, но я думаю, остальные считали самым умным, и меня это вполне устраивало. Мы заключили контракт на запись; мы заключили сделки с агентами, с менеджером, с изготовителями сувенирной продукции. Я держал под контролем каждый этап этих сделок. Опыт Guns N' Roses многому нас научил — например, как менеджеры берут процент от суммы до налоговых вычетов... Ты живёшь и учишься».















