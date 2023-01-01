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Концертное видео GUNS N' ROSES



"Patience", новое концертное видео GUNS N' ROSES, снятое в рамках выступления 3 сентября 2017 года на The Gorge Amphitheatre, George, WA, доступно для просмотра ниже.







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