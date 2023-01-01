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*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 31
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 27
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 25
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Guns N' Roses

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Гитарист PEARL JAM присоединился на сцене к GUNS N' ROSES



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Гитарист PEARL JAM присоединился на сцене к GUNS N' ROSES в рамах выступления 14 октября на Climate Pledge Arena, Seattle, WA — видео доступно ниже:

"It's So Easy"
"Bad Obsession"
"Chinese Democracy"
"Hard Skool"
"Pretty Tied Up"
"Mr. Brownstone"
"Welcome To The Jungle"
"Slither" (Velvet Revolver cover)
"Double Talkin' Jive"
"You Could Be Mine"
"Live And Let Die" (Wings cover)
"Estranged"
"Absurd"
"Reckless Life"
"Rocket Queen"
"Down On The Farm" (UK Subs cover)
"T.V. Eye" (The Stooges cover with Duff McKagan on vocals)
"Perhaps"
"Anything Goes"
"Civil War"
Slash Guitar Solo
"Sweet Child O' Mine"
"November Rain"
"Wichita Lineman" (Jimmy Webb cover)
"Knockin' On Heaven's Door" (Bob Dylan cover)
"Nightrain"
"Coma"
"Patience"
"Madagascar"
"Paradise City" (with Mike McCready from Pearl Jam)

GUNS N' ROSES Joined On Stage In Seattle By PEARL JAM Guitarist MIKE MCCREADY; Fan-Filmed Video




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