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*Новое видео MY DYING BRIDE 25
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Guns N' Roses

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Басист GUNS N' ROSES о создании альбома "Appetite For Destruction": «Мы хотели, чтобы всё звучало как на нашей репетиции»



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Во время беседы с подкастом "Broken Record" басист GUNS N' ROSES Duff McKagan рассказал о создании дебютного альбома "Appetite For Destruction". Duff поведал о процессе сочинения песен в ранние годы существования GUNS N' ROSES и о поисках подходящего продюсера, который бы руководил сессиями записи "Appetite":

«Придумать музыку и найти продюсера — это две разные вещи.

К тому времени, как мы начали искать продюсера, мы уже закончили сочинять песни для "Appetite", плюс у нас были другие песни.

Мы достаточно хорошо знали свой материал, поэтому нам не нужен был продюсер, который бы проникся песнями. Мы не хотели, чтобы кто-то вмешивался в музыку. Мы хотели, чтобы всё звучало как на нашей репетиции, потому что звук был чертовски хорош. Но мы обратились к [Роберту Джону] "Матту" Лангу, который записывал альбом [AC/DC] "Back In Black". И это отличная запись с сухим звуком. Но заполучить его было сложнее, чем просто войти в комнату... Мы получили 250 тысяч, чтобы записать нашу первую пластинку, и это должно было покрыть все расходы, включая аванс нам, чтобы мы могли жить, бросив работу. Но мы уже сочиняли песни. Много раз мы сочиняли на акустических гитарах, потому что у нас были только они. "Nightrain" была написана на акустической гитаре».

Duff рассказал о том, как появилась "Nightrain":

«Мы пили "Night Train", эту дешёвую выпивку. Она стоила — я не знаю — доллар 27 центов за бутылку. И мы собирались сделать флайер для концерта в тот вечер — мы делали это вместе. В этот вечер мы собирались выступить всей группой. Мы собирались охватить целый район. И мы просто продолжали петь припев к "Nightrain". Потому что мы её почти написали — мы собрались все вместе, я думаю, в квартире Izzy [Stradlin'a, гитариста GN'R] заранее и придумали костяк этой песни, и мы её пели. Потому что у нас не было телефонов и прочей фигни, чтобы записывать материал. Так что приходилось вспоминать, что ты написал. Поэтому часто приходилось просто напевать. Но мы натыкались на очень крутые вещи. Я помню, как мы нащупали ноты для "My Michelle". Мы просто часами играли этот рифф. А потом приходится придумывать другие кусочки».




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15 фев 2024
G
GlowoErzum
Видимо, они больше вообще не репетируют.
15 фев 2024
olly71
GlowoErzum, уверен что репетируют но немного перед турами а больше и не надо. Эти люди 40 лет на профессионаьной сцене . За эти годы они записали 6 альбомов из которых играют 20 песен . Зачем им много репетировать ?
15 фев 2024
gravitgroove
Удивительно, что этот альбом продался таким тиражом и продолжает пользоваться спросом даже за пределом страны, в которой его создали.
15 фев 2024
ChatGPT
gravitgroove, потому что альбом очень качественный, от него веет энергетикой, но в то же время он довольно таки попсов (в хорошем смысле). Плюс на фоне успеха волны глэма выстрелил

просмотров: 430

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