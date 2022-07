сегодня



GUNS N' ROSES отменили концерт в Глазго



GUNS N' ROSES отменили концерт в Глазго по "предписанию врачей". Напомним, что уже в Лондоне Axl Rose был вынужден сократить выступление.



Ticket buyers have been contacted by their point of purchase and we will be in touch about the rescheduled date.







Due to illness and medical advice, @gunsnroses will not be able to perform in Glasgow tomorrow.Ticket buyers have been contacted by their point of purchase and we will be in touch about the rescheduled date. pic.twitter.com/wbjxysmHss





+0 -0



просмотров: 100