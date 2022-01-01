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*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 16
*Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH 11
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 10
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Guns N' Roses

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GUNS N' ROSES отменили концерт в Глазго



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GUNS N' ROSES отменили концерт в Глазго по "предписанию врачей". Напомним, что уже в Лондоне Axl Rose был вынужден сократить выступление.

Due to illness and medical advice, @gunsnroses will not be able to perform in Glasgow tomorrow.
Ticket buyers have been contacted by their point of purchase and we will be in touch about the rescheduled date. pic.twitter.com/wbjxysmHss






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