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Guns N' Roses

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GUNS N' ROSES хотят наказать бутлегеров



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Мерчендайзинговая компания GUNS N' ROSES подала иск, чтобы получить постановление судьи, которое она может использовать для направления федеральных маршалов и разрешения местной полиции и полиции штатов, а также агентов, нанятых компанией, изымать поддельные футболки и подобные товары во время текущего тура группы.

Компания Global Merchandising подала иск в Нью-Джерси за три дня до концерта группы 5 августа на стадионе MetLife в связи с нарушением закона о товарных знаках и недобросовестной конкуренции против различных неназванных ответчиков, описанных в иске как «стороны, которые продают нелицензионную и нарушающую товарный вид продукцию, содержащую товарный знак, сходство и логотипы музыкальной группы, известной как GUNS N' ROSES». Ответчики, согласно жалобе, собирались «продавать несанкционированные товары, содержащие имена, логотипы, сходства, торговые марки и произведения искусства музыкальных исполнителей без их разрешения и без выплаты им авторских отчислений».

Далее в жалобе отмечалось, что «ожидается, что концерты GUNS N' ROSES в рамках нынешнего турне посетят около 400 000 человек».

Кеннет Файнсвог, адвокат компании Global Merchandising Services Ltd., сказал в судебном заявлении:

«За последние 35 лет огромного коммерческого роста популярной музыки публика не только приобрела миллионы записей и билетов на концерты для развлечения, но и стремилась идентифицировать себя с любимыми исполнителями и заявить о своей преданности им, приобретая различные товары, футболки, нашивки, плакаты, фотографии, майки, кепки, пряжки для ремней, куртки и другие предметы, которые воплощают имена, фотографии, подобия, логотипы, торговые марки и/или произведения искусства таких исполнителей. Несомненно, вышеупомянутое публичное заявление об идентификации и преданности исполнителям и сувенирная ценность вышеупомянутых товаров являются причиной того, что фанаты готовы заплатить более $35.00 за футболку с именем или изображением исполнителя, которая в противном случае (без такого имени или изображения) могла бы продаваться в розницу за $4.00.

Одновременно с ростом законного бизнеса по продаже товаров в Соединенных Штатах развилась незаконная многомиллионная индустрия, включающая незаконное производство, продажу и распространение "поддельных" товаров с именами, торговыми марками, фирменными наименованиями, изображениями или произведениями искусства, относящимися к популярным артистам.

Ответчиками являются лица и компании, обычно называемые "бутлегерами", которые без разрешения или санкции присваивают имена, подобия, логотипы, символы, произведения искусства и/или товарные знаки выступающих артистов и музыкальных групп для использования на товарах, которые "бутлегеры" ответчиков продают широкой публике, чтобы нажиться на огромной коммерческой ценности и репутации музыкальных исполнителей, и всё это в нарушение прав тех лиц и компаний, которые обладают исключительным правом заниматься такой коммерческой деятельностью.

В довершение ко всему товар, который производят и продают бутлегеры, в большинстве случаев имеет низкое качество и не только нарушает права истцов, но и оказывает негативное влияние на широкую общественность и наносит непоправимый ущерб репутации исполнителей, стремящихся к совершенству и честности в своей профессиональной деятельности.

Перенасыщение рынка бутлег-товарами лишает артистов, чьи имена, сходства, символы, логотипы и дизайн фигурируют на незаконных контрафактных товарах, заработка и заслуг, которые они (артисты) заслуживают в результате вложения своего капитала и творческой энергии в развитие своей карьеры. Эти артисты лицензировали другие компании для участия в законной деятельности по мерчандайзингу от имени этих артистов (например Global Merchandising Services, Ltd.), и эти компании также страдают от конкурентных последствий незаконной деятельности, осуществляемой ответчиками.

Ответчики мешают этим артистам контролировать то, как артисты хотят быть представленными широкой публике, и создают у публики ложное впечатление, что их незаконная и некачественная продукция спонсируется или одобряется этими артистами.

Более того, поскольку бутлегеры не платят никаких отчислений, никаких гонораров стадионам или концертным залам, где продается их незаконный товар, и, по информации и убеждению, никаких налогов в связи с продажей указанного товара, бутлегеры (ответчики по данному делу) имеют возможность занижать цены по сравнению с законными продавцами, которые соблюдают закон при ведении своей коммерческой деятельности.

Истцам наносится существенный ущерб.

Эти бутлегеры — паразиты, которые незаконно наживаются на огромной энергии и репутации исполнителей в индустрии развлечений, а также грубо и незаконно препятствуют их личному и профессиональному продвижению».

Global Merchandising подала аналогичный иск три года назад перед началом прощального тура SLAYER.

GUNS N



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


26 авг 2021, 11:29		началось...уже и пиратить музыку скоро запретят


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