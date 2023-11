сегодня



RICHARD DUGUAY о работе с GUNS N' ROSES



RICHARD DUGUAY (Personality Crisis, Duff McKagan, solo artist) в недавнем интервью рассказал о том, как попал на запись альбома GUNS N' ROSES "The Spaghetti Incident?":



«Я сидел дома, и тут мне звонят, и это оказался Duff. Он был в какой-то студии на Мелроуз, по направлению к автостраде. Он говорит: "Эй, ты знаешь песню "You Can't Put Your Arms Around A Memory"?" Я отвечаю: "Да". Он говорит: "Ну, приезжай". Изначально она предназначалась для сольной записи. Так что я поехал туда, записал ее и ничего особенного о ней не думал. Потом вышла его сольная пластинка (1993 года "Believe In Me"), и я подумал: "Что случилось с этой песней? Будет ли она на би-сайде или еще где-нибудь?" Он говорит: "Нет. Вообще-то, ее услышал Axl (Rose) и потребовал, чтобы она вошла в альбом The Spaghetti Incident? - что было интересно. Люди всегда впечатлены такими вещами, (но) я могу честно сказать, что у меня (мой платиновый альбом) уже 30 лет, и я ни разу не выставлял его на всеобщее обозрение. Я чувствую себя как-то странно. Не знаю. Если бы это была песня, которую я написал или написал в соавторстве, было бы по-другому? Дело не в эго, это просто гребаная песня Джонни Тандерса. Это великолепная песня, не поймите меня неправильно. Я люблю ее. Я, конечно, горжусь тем, что она такая, какая есть, но я никогда не хотел жить прошлым. Самое важное — это то, что я делаю сегодня. В биографиях и прочем я никогда не напишу, что я играл на этой пластинке».







