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Guns N' Roses

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8 июл 2021 : 		 GUNS N' ROSES осенью посетят Мексику

11 июн 2021 : 		 GUNS N' ROSES станут первыми, кто сыграет на Allegiant Stadium

19 май 2021 : 		 GUNS N' ROSES и FOO FIGHTERS станут хэдлайнерами BottleRock

13 апр 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

7 апр 2021 : 		 GUNS N' ROSES переносят тур на 2022 год

16 мар 2021 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES — об участии в делах группы

15 мар 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «На сцене мне комфортнее всего»

24 фев 2021 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES в новом эпизоде Скуби Ду

2 фев 2021 : 		 JOHN SYKES пробовался в GUNS N' ROSES

18 янв 2021 : 		 Бывший гитарист THE BLACK CROWES: «Меня дважды звали в GUNS N' ROSES

17 янв 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES — о работе с BUCKETHEAD и BUMBLEFOOT

15 янв 2021 : 		 Matt Sorum — о первом концерте с GUNS N' ROSES

14 янв 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Сложно заставить работать три гитары»

2 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

27 ноя 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

27 ноя 2020 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES: «С годами "Chinese Democracy" стали воспринимать лучше»

7 ноя 2020 : 		 GILBY CLARKE: «Если бы у Axl'a были со мной напряги, звал бы он меня сейчас в GUNS N' ROSES?»

5 ноя 2020 : 		 Бывший менеджер GUNS N' ROSES — об увольнении Gilby

20 окт 2020 : 		 SLASH — о первом реюнион-концерте с GUNS N' ROSES

8 окт 2020 : 		 Будет ли RON "BUMBLEFOOT" THAL ещё играть с GUNS N' ROSES?

18 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

17 сен 2020 : 		 Дональд Трамп считает видео GUNS N' ROSES лучшим

8 сен 2020 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «SLASH был очень любезен со мной»

7 сен 2020 : 		 Тур GUNS N' ROSES в Латинской Америке пал жертвой пандемии

1 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

31 июл 2020 : 		 Сборник GUNS N' ROSES выйдет на виниле
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|||| 8 июл 2021

GUNS N' ROSES осенью посетят Мексику



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GUNS N' ROSES сообщили о трёх концертах в Мексике, которые состоятся седьмого, девятого и двенадцатого октября.

GUNS N' ROSES Return To Mexico In 2021



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