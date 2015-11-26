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Guns N' Roses

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DAVE NAVARRO — о том, почему не пошёл в GUNS N' ROSES



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DAVE NAVARRO в рамках недавнего интервью вновь коснулся темы, почему так и не оказался в составе GUNS N' ROSES:

«Axl очень хотел, чтобы я присоединился к команде. И мы почти каждый день обсуждали идеи, как группа могла бы работать с моим участием. Но в то время моей жизни я был недостаточно хорош, чтобы сделать это. У меня было прослушивание с группой, на котором я фактически не появился, потому что я был погружён в свою наркотическую зависимость и просто не мог появиться в таком состоянии. Но всё случилось так, как случилось. Я продолжил выступать в группе RED HOT CHILI PEPPERS. И, как ни странно, [басист CHILI PEPPERS] Flea в итоге присоединился к JANE'S ADDICTION на время тура, а [басист GUNS N' ROSES] Duff [McKagan] присоединился к JANE'S ADDICTION во время гастролей. Так что сейчас, в этом возрасте, всё это уже не имеет значения, и мы все являемся частью этой коллективной музыкальной семьи, и мы играли вместе огромное количество раз. Но между нами и теми ребятами гораздо меньше, чем шесть ступеней».

Несмотря на то, что он так ни разу не выступал с командой вживую, Dave всё-таки записал с GUNS N' ROSES песню "Oh My God", вошедшую в саундтрек к фильму "End Of Days". О том, как это случилось, он рассказал следующее:

«Axl однажды позвонил мне и говорит: "Я работаю над этой песней. Это для саундтрека к фильму "End Of Days". Не хочешь ли ты присоединиться и сыграть на гитаре?" И я такой: "Да, б$$$ь! Конечно хочу". Мне назначили место, время и студию, и я пришёл со своим оборудованием. В студии было 10 человек. И я спросил: "Где Axl?" А они: "Он придёт. Он скоро будет. Но давайте всё равно начнём". Я ответил: "Хорошо". Я сел и подключился. Они заиграли трек. Я сказал: "Звучит ох...но". И я сделал пару проходов. И тут, чёрт возьми, я клянусь, вдруг слышу на заднем плане: "Да, это звучит очень хорошо. Почему бы тебе не оставить этот?" И это был Axl по громкой связи из своего дома, который слушал всё это время. Я такой: "Чего?" Это был просто голос Axl'а из ниоткуда — как из грёбаного динамика. Потом он задал мне некое направление, и я говорю: "Ладно, круто". А потом всё было в ажуре, и на этом всё закончилось. Это был очень странный опыт, но мне нравится, что он был странным. Смекаете? Потому что это делает историю намного сочнее, чертовски запоминающейся и веселой!»

DAVE NAVARRO Didn





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Svarg_1349


20 дек 2021, 17:55		Да, причем Эксл его аж трижды просил присоединиться к группе, но тот тупо забил.


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