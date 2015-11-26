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Новая песня GUNS N' ROSES



"Hard Skool", новая песня GUNS N' ROSES, доступна для прослушивания ниже. В оригинале этот трек был записан во времена работы над альбомом "Chinese Democracy" и имел рабочее название "Jackie Chan".







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