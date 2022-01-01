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*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*Новое видео IN FLAMES 16
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*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 14
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Guns N' Roses

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21 сен 2022 : 		 Переиздание GUNS N' ROSES выйдет осенью

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5 июл 2022 : 		 CARRIE UNDERWOOD присоединилась на сцене к GUNS N' ROSES

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7 июн 2022 : 		 GUNS N' ROSES сыграли хит AC/DC

3 май 2022 : 		 Лидер GUNS N' ROSES присоединился на сцене к CARRIE UNDERWOOD

30 апр 2022 : 		 GUNS N' ROSES стали первыми

29 апр 2022 : 		 MATT SORUM — о заблуждениях насчёт GUNS N' ROSES

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11 янв 2022 : 		 SLASH: «Новый материал GUNS N' ROSES на подходе»

10 янв 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES — об отсутствии в группе Izzy

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20 дек 2021 : 		 DAVE NAVARRO — о том, почему не пошёл в GUNS N' ROSES

14 дек 2021 : 		 Переиздание GUNS N' ROSES выйдет летом

7 дек 2021 : 		 Видео с текстом от GUNS N' ROSES

5 дек 2021 : 		 SLASH о возвращении в GUNS N' ROSES: «Изначально думали про пару концертов»

27 окт 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Мы ещё не начинали сочинять»

25 окт 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES — об ограничениях в рамках тура

8 окт 2021 : 		 WALK OFF THE EARTH исполняют GUNS N' ROSES
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|||| 21 сен 2022

Переиздание GUNS N' ROSES выйдет осенью



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UME/Geffen отмечает невероятное музыкальное наследие GUNS N' ROSES, выпуская Guns N' Roses - Use Your Illusion I & II, превосходный бокс-сет мультиплатиновых релизов группы 1991 года Use Your Illusion I и Use Your Illusion II. Выходящий 1 ноября, Guns N' Roses - Use Your Illusion I & II Super Deluxe включает в себя 97 треков, 63 из которых ранее не издавались.

Альбом доступен в различных конфигурациях, включая Super Deluxe Seven-CD + Blu-ray, Super Deluxe Twelve-LP + Blu-ray, двухдисковые Deluxe-издания Use Your Illusion I и II отдельно, стандартные 1CD и 2LP версии Use Your Illusion I и Use Your Illusion II отдельно. Во всех форматах оригинальные студийные альбомы Use Your Illusion I и Use Your Illusion II были впервые полностью ремастированы с высоким разрешением 96 кГц 24-бит с оригинальных стерео 1/2-дюймовых аналоговых мастеров. Все версии будут доступны для стриминга и цифрового скачивания.

Долгожданные третий и четвертый студийные альбомы GUNS N' ROSES "Use Your Illusion I" и "Use Your Illusion II" были выпущены одновременно 17 сентября 1991 года. После огромного успеха альбомов GN'R Lies и Appetite For Destruction перед группой встала сложная задача по созданию следующего альбома. Но Guns N' Roses не только справились с этой задачей, но и удивили мир, выпустив не один, а два новых полноформатных студийных альбома. После выхода Use Your Illusion I занял 2-е место, а Use Your Illusion II - 1-е место в чарте Billboard 200, разойдясь тиражом более 500 тыс. экземпляров за первые два часа после выхода, а за первую неделю после релиза было продано более 685 тыс. и 770 тыс. экземпляров соответственно.

Use Your Illusion I включает в себя взрывную кавер-версию песни Пола Маккартни "Live and Let Die", хит из первой десятки "Don't Cry" и то, что NPR описал как "одну из лучших хард-рок пауэр-баллад", гимн 90-х и главный хит MTV "November Rain", который занял 3 место на Bill Bill 100 Hot 100. 3 в Billboard's Hot 100, продержавшись в чарте в общей сложности 30 недель, и стал первым клипом 90-х годов, набравшим 1 миллиард просмотров на YouTube - сейчас это число приближается к 2 миллиардам. В "November Rain" впервые в истории будет задействован настоящий оркестр из 50 человек, заново записанный, аранжированный и дирижируемый в 2021 году композитором Кристофером Леннертцем, лауреатом премии "Грэмми" и номинантом премии "Эмми".

В альбом Use Your Illusion II входят синглы группы из Топ-50 "You Could Be Mine", "Civil War", который достиг 4-го места в чарте Billboard's Mainstream Rock Airplay, песня Боба Дилана "Knocking On Heaven's Door", а также альтернативная версия песни "Don't Cry" с другим текстом.

Бокс-сеты GUNS N' ROSES - Use Your Illusion I & II Super Deluxe Seven-CD + Blu-ray и Super Deluxe Twelve-LP + Blu-ray включают в себя целых 97 песен, 63 из которых - неизданные аудио- и видеотреки. Оригинальные студийные альбомы Use Your Illusion I и Use Your Illusion II впервые ремастированы в высоком разрешении 96 кГц 24-бит с оригинальных стерео 1/2-дюймовых аналоговых мастер-лент. В бокс-сет включена впечатляющая анаморфотная иллюзия, демонстрирующая каждую из двух обложек под разными углами. Бокс из двенадцати пластинок отпечатан на 180-граммовом тяжелом аудиофильском черном виниле с шестью первоклассными обложками в формате gatefold. Оба издания Super Deluxe Edition также включают полную концертную аудиозапись Live In New York, записанную в театре Ritz 16 мая 1991 года, с новым сведением звука с оригинальных мультитрековых лент. Это легендарное шоу является одним из трех разминочных концертов перед туром Use Your Illusion Tour. На нем можно услышать гитару Izzy Stradlin, оригинальную версию "Don't Cry" и специальное исполнение "You Ain't The First", в обоих случаях с гостевым вокалом покойного Шеннона Хуна из Blind Melon. Также в комплект входит полная аудиозапись концерта Live In Las Vegas, записанного в Thomas & Mack Center 25 января 1992 года, заново сведенная с оригинальных мультитрековых лент, с участием нового гитариста группы Gilby Clarke. Бонусный диск представляет собой Blu-ray видео полного концертного видеофильма Live In New York, недавно перенесенного с 35-мм пленки в формат 4K UHD и представленного в формате 1080p 24fps HD в полном объеме, вместе со звуком, смикшированным в Dolby Atmos, Dolby TrueHD 5.1 surround и PCM 48kHz 24-bit stereo. Меню Blu-ray включает совершенно новое концертное музыкальное видео "You Could Be Mine". Это первый выпуск полного аудио и видео концертов Use Your Illusion эпохи GN'R.

Бокс-сеты Super Deluxe содержат 100-страничную книгу в твердом переплете с неизданными фотографиями, памятными вещами и архивными документами, реплику фанатского клубного бланка Conspiracy Inc. с членской картой, четыре информационных бюллетеня Conspiracy Inc. 1991/1992 годов, 10 литографий с двойным дизайном, которые позволяют разместить 1 из 2 уникальных изображений при вставке в прилагаемые красно-синие вкладыши, семь фотографий группы размером 8 "x10", четыре пропусков за кулисы тура Use Your Illusion, реплику концертного билета Ritz Theatre 5/16/1991 (с оригинальной ошибочной датой 5/15/1991) и совершенно новый постер группы размером 24 "x36".


Use Your Illusion I & II: лимитированное издание 4LP цветной винил + коврик для проигрывателя Zoetrope:


Оба альбома Use Your Illusion I и II упакованы вместе в лимитированное издание 4LP, каждый из которых помещен в премиальную обложку gatefold со вставкой 12″x12″. Оба оригинальных студийных альбома впервые полностью ремастированы в высоком разрешении 96 кГц 24-бит с оригинальных стерео 1/2-дюймовых аналоговых мастер-лент. Use Your Illusion I включает новую запись "November Rain (2022 Version)" с впервые записанным настоящим оркестром из 50 человек под управлением и в аранжировке лауреата премии Grammy® и номинанта премии Emmy композитора Кристофера Леннертца. Оба альбома помещены в эксклюзивный слипкейс с фольгированными обложками Use Your Illusion I и II. Use Your Illusion I LP 1 отпечатан на желтом виниле, а LP 2 - на красном, Use Your Illusion II LP 1 отпечатан на синем виниле, а LP 2 - на фиолетовом. В качестве дополнительного бонуса, эксклюзивно к этому набору прилагается коврик для проигрывателя zoetrope, который в сочетании с эффектом стробирующего света оживляет иллюстрацию на коврике во время вращения на проигрывателе.

Use Your Illusion I: 2CD Deluxe Edition:

На первом диске представлен оригинальный студийный альбом Use Your Illusion I, впервые полностью ремастированный в высоком разрешении 96 кГц 24 бит с оригинальных стерео 1/2-дюймовых аналоговых мастер-лент на 44,1 кГц 16 бит CD, и включающий новую запись "November Rain (2022 Version)" с настоящим оркестром из 50 человек под управлением и с аранжировкой лауреата премии Grammy® и номинанта премии Emmy композитора Кристофера Леннерца.


Второй диск содержит 13 неизданных, заново сведенных концертных треков из Лондона, Парижа, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорка и Лас-Вегаса, записанных во время тура Use Your Illusion 1991/1992, включая трек "Always On The Run (Live in Paris - 6/6/92)" с участием Ленни Кравица, а также 24-страничный буклет с расширенным оформлением и неизданными фотографиями и рисунками.

Use Your Illusion II: 2CD Deluxe Edition:

Первый диск — оригинальный студийный альбом Use Your Illusion II, впервые полностью ремастированный с оригинальных стерео 1/2-дюймовых аналоговых мастер-лент в высоком разрешении 96 кГц 24 бит на 44,1 кГц 16 бит CD. Второй диск содержит 13 новых неизданных концертных треков из Лондона, Парижа, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорка и Лас-Вегаса, записанных во время тура Use Your Illusion 1991/1992, включая специальные выступления Стивена Тайлера и Джо Перри из Aerosmith в живом исполнении песен "Mama Kin & Train Kept A Rollin' (Live in Paris - 6/6/92)". В комплект входит 24-страничный буклет с расширенными иллюстрациями и неизданными фотографиями и рисунками.

Use Your Illusion I: 2LP 180g Vinyl / Use Your Illusion II: 2LP 180g Vinyl:

Оба альбома Use Your Illusion I и II, отпечатанные на 180-граммовом тяжелом аудиофильском черном виниле в формате 2LP, доступны по отдельности и помещены в gatefold-жакет с вкладышем 12″x12″. Оригинальный студийный альбом впервые полностью ремастирован с оригинальных стерео 1/2-дюймовых аналоговых мастер-лент в высоком разрешении 96 кГц 24-бит. Use Your Illusion I включает новую запись "November Rain (2022 Version)" в сопровождении настоящего оркестра из 50 человек под управлением и в аранжировке лауреата премии Grammy® и номинанта премии Emmy композитора Кристофера Леннертца.

Use Your Illusion I: 1CD & Digital / Use Your Illusion II: 1CD & Digital:

Впервые в истории 1CD-версии Use Your Illusion I и Use Your Illusion II, доступные отдельно, были ремастированы в высоком разрешении 96 кГц 24 бит с оригинальных стерео 1/2-дюймовых аналоговых мастер-лент на 44,1 кГц 16 бит CD. Use Your Illusion I включает недавно записанную версию "November Rain (2022 Version)" в сопровождении настоящего оркестра из 50 человек под управлением и в аранжировке лауреата премии Grammy® и номинанта премии Emmy композитора Кристофера Леннертца. Каждый диск помещен в футляр с 16-страничным буклетом.

Трек-лист:

BLU-RAY VIDEO
1 LIVE IN NEW YORK
2 Ritz Theatre – May 16, 1991
3 Concert: 1.44:1 Pillarbox / 1080p / 24fps
4 Menu: “You Could Be Mine (Live in New York)” Music Video
5 Audio: Dolby Atmos 48kHz 24-bit / Dolby TrueHD 5.1 96kHz 24-bit / PCM Stereo 48kHz 24-bit
6 Regions: All
7 Run Time: 2hr 6min
8 PRETTY TIED UP*
9 BAD OBSESSION*
10 RIGHT NEXT DOOR TO HELL*
11 MR. BROWNSTONE*
12 DUST N’ BONES*
13 LIVE AND LET DIE*
14 PARADISE CITY*
15 VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN) / CIVIL WAR*
16 DRUM SOLO*
17 SLASH SOLO*
18 YOU COULD BE MINE*
19 I WAS ONLY JOKING / PATIENCE*
20 ONLY WOMEN BLEED / KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR*
21 DON’T CRY (ORIGINAL)* [features Shannon Hoon on vocals]
22 YOU AIN’T THE FIRST* [features Shannon Hoon on vocals]
23 MY MICHELLE*
24 ESTRANGED*
25 DOUBLE TALKIN’ JIVE*
26 SWEET CHILD O’ MINE*
27 WELCOME TO THE JUNGLE*
28 * Previously unreleased

CD 1
1 USE YOUR ILLUSION I
2 Original Album Remastered
3 RIGHT NEXT DOOR TO HELL
4 DUST N’ BONES
5 LIVE AND LET DIE
6 DON’T CRY (ORIGINAL)
7 PERFECT CRIME
8 YOU AIN’T THE FIRST
9 BAD OBSESSION
10 BACK OFF BITCH
11 DOUBLE TALKIN’ JIVE
12 NOVEMBER RAIN*
13 THE GARDEN
14 GARDEN OF EDEN
15 DON’T DAMN ME
16 BAD APPLES
17 DEAD HORSE
18 COMA 

CD 2
1 USE YOUR ILLUSION II
2 Original Album Remastered
3 CIVIL WAR
4 14 YEARS
5 YESTERDAYS
6 KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR
7 GET IN THE RING
8 SHOTGUN BLUES
9 BREAKDOWN
10 PRETTY TIED UP
11 LOCOMOTIVE
12 SO FINE
13 ESTRANGED
14 YOU COULD BE MINE
15 DON’T CRY (ALT. LYRICS)
16 MY WORLD

CD 3
1 LIVE IN NEW YORK
2 Ritz Theatre – May 16, 1991
3 PRETTY TIED UP*
4 BAD OBSESSION*
5 RIGHT NEXT DOOR TO HELL*
6 MR. BROWNSTONE*
7 DUST N’ BONES
8 LIVE AND LET DIE*
9 PARADISE CITY*
10 VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN) / CIVIL WAR*
11 DRUM SOLO*
12 SLASH SOLO*
13 YOU COULD BE MINE*

CD 4
1 LIVE IN NEW YORK* (cont’d)
2 Ritz Theatre – May 16, 1991
3 I WAS ONLY JOKING / PATIENCE*
4 ONLY WOMEN BLEED / KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR*
5 DON’T CRY (ORIGINAL)* [features Shannon Hoon on vocals]
6 YOU AIN’T THE FIRST* [features Shannon Hoon on vocals]
7 MY MICHELLE*
8 ESTRANGED*
9 DOUBLE TALKIN’ JIVE*
10 SWEET CHILD O’ MINE*
11 WELCOME TO THE JUNGLE*

CD 5
1 LIVE IN LAS VEGAS
2 Thomas & Mack Center – January 25, 1992
3 NIGHTRAIN
4 MR. BROWNSTONE*
5 LIVE AND LET DIE*
6 ATTITUDE*
7 IT’S SO EASY*
8 BAD OBSESSION*
9 WELCOME TO THE JUNGLE*
10 DOUBLE TALKIN’ JIVE*
11 VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN) / CIVIL WAR / VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN)*

CD 6
1 LIVE IN LAS VEGAS (cont’d)
2 Thomas & Mack Center – January 25, 1992
3 DON’T CRY (ORIGINAL)*
4 WILD HORSES*
5 PATIENCE*
6 YOU COULD BE MINE*
7 SO FINE*
8 NOVEMBER RAIN*
9 INTROS / DRUM SOLO*
10 SLASH SOLO*
11 SPEAK SOFTLY, LOVE (LOVE THEME FROM THE GODFATHER)*
12 ROCKET QUEEN

CD 7
1 LIVE IN LAS VEGAS (cont’d)
2 Thomas & Mack Center – January 25, 1992
3 SAIL AWAY SWEET SISTER*
4 SWEET CHILD O’ MINE*
5 MOVE TO THE CITY*
6 HOTEL CALIFORNIA / ONLY WOMEN BLEED / KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR*
7 YESTERDAYS
8 MY MICHELLE*
9 ESTRANGED*
10 MOTHER* / PARADISE CITY

GUNS N' ROSES - Use Your Illusion I & II Box Set To Be Released November 11; Includes 63 Unreleased Audio Tracks & Videos;




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