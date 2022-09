21 сен 2022



Переиздание GUNS N' ROSES выйдет осенью



UME/Geffen отмечает невероятное музыкальное наследие GUNS N' ROSES, выпуская Guns N' Roses - Use Your Illusion I & II, превосходный бокс-сет мультиплатиновых релизов группы 1991 года Use Your Illusion I и Use Your Illusion II. Выходящий 1 ноября, Guns N' Roses - Use Your Illusion I & II Super Deluxe включает в себя 97 треков, 63 из которых ранее не издавались.



Альбом доступен в различных конфигурациях, включая Super Deluxe Seven-CD + Blu-ray, Super Deluxe Twelve-LP + Blu-ray, двухдисковые Deluxe-издания Use Your Illusion I и II отдельно, стандартные 1CD и 2LP версии Use Your Illusion I и Use Your Illusion II отдельно. Во всех форматах оригинальные студийные альбомы Use Your Illusion I и Use Your Illusion II были впервые полностью ремастированы с высоким разрешением 96 кГц 24-бит с оригинальных стерео 1/2-дюймовых аналоговых мастеров. Все версии будут доступны для стриминга и цифрового скачивания.



Долгожданные третий и четвертый студийные альбомы GUNS N' ROSES "Use Your Illusion I" и "Use Your Illusion II" были выпущены одновременно 17 сентября 1991 года. После огромного успеха альбомов GN'R Lies и Appetite For Destruction перед группой встала сложная задача по созданию следующего альбома. Но Guns N' Roses не только справились с этой задачей, но и удивили мир, выпустив не один, а два новых полноформатных студийных альбома. После выхода Use Your Illusion I занял 2-е место, а Use Your Illusion II - 1-е место в чарте Billboard 200, разойдясь тиражом более 500 тыс. экземпляров за первые два часа после выхода, а за первую неделю после релиза было продано более 685 тыс. и 770 тыс. экземпляров соответственно.



Use Your Illusion I включает в себя взрывную кавер-версию песни Пола Маккартни "Live and Let Die", хит из первой десятки "Don't Cry" и то, что NPR описал как "одну из лучших хард-рок пауэр-баллад", гимн 90-х и главный хит MTV "November Rain", который занял 3 место на Bill Bill 100 Hot 100. 3 в Billboard's Hot 100, продержавшись в чарте в общей сложности 30 недель, и стал первым клипом 90-х годов, набравшим 1 миллиард просмотров на YouTube - сейчас это число приближается к 2 миллиардам. В "November Rain" впервые в истории будет задействован настоящий оркестр из 50 человек, заново записанный, аранжированный и дирижируемый в 2021 году композитором Кристофером Леннертцем, лауреатом премии "Грэмми" и номинантом премии "Эмми".



В альбом Use Your Illusion II входят синглы группы из Топ-50 "You Could Be Mine", "Civil War", который достиг 4-го места в чарте Billboard's Mainstream Rock Airplay, песня Боба Дилана "Knocking On Heaven's Door", а также альтернативная версия песни "Don't Cry" с другим текстом.



Бокс-сеты GUNS N' ROSES - Use Your Illusion I & II Super Deluxe Seven-CD + Blu-ray и Super Deluxe Twelve-LP + Blu-ray включают в себя целых 97 песен, 63 из которых - неизданные аудио- и видеотреки. Оригинальные студийные альбомы Use Your Illusion I и Use Your Illusion II впервые ремастированы в высоком разрешении 96 кГц 24-бит с оригинальных стерео 1/2-дюймовых аналоговых мастер-лент. В бокс-сет включена впечатляющая анаморфотная иллюзия, демонстрирующая каждую из двух обложек под разными углами. Бокс из двенадцати пластинок отпечатан на 180-граммовом тяжелом аудиофильском черном виниле с шестью первоклассными обложками в формате gatefold. Оба издания Super Deluxe Edition также включают полную концертную аудиозапись Live In New York, записанную в театре Ritz 16 мая 1991 года, с новым сведением звука с оригинальных мультитрековых лент. Это легендарное шоу является одним из трех разминочных концертов перед туром Use Your Illusion Tour. На нем можно услышать гитару Izzy Stradlin, оригинальную версию "Don't Cry" и специальное исполнение "You Ain't The First", в обоих случаях с гостевым вокалом покойного Шеннона Хуна из Blind Melon. Также в комплект входит полная аудиозапись концерта Live In Las Vegas, записанного в Thomas & Mack Center 25 января 1992 года, заново сведенная с оригинальных мультитрековых лент, с участием нового гитариста группы Gilby Clarke. Бонусный диск представляет собой Blu-ray видео полного концертного видеофильма Live In New York, недавно перенесенного с 35-мм пленки в формат 4K UHD и представленного в формате 1080p 24fps HD в полном объеме, вместе со звуком, смикшированным в Dolby Atmos, Dolby TrueHD 5.1 surround и PCM 48kHz 24-bit stereo. Меню Blu-ray включает совершенно новое концертное музыкальное видео "You Could Be Mine". Это первый выпуск полного аудио и видео концертов Use Your Illusion эпохи GN'R.



Бокс-сеты Super Deluxe содержат 100-страничную книгу в твердом переплете с неизданными фотографиями, памятными вещами и архивными документами, реплику фанатского клубного бланка Conspiracy Inc. с членской картой, четыре информационных бюллетеня Conspiracy Inc. 1991/1992 годов, 10 литографий с двойным дизайном, которые позволяют разместить 1 из 2 уникальных изображений при вставке в прилагаемые красно-синие вкладыши, семь фотографий группы размером 8 "x10", четыре пропусков за кулисы тура Use Your Illusion, реплику концертного билета Ritz Theatre 5/16/1991 (с оригинальной ошибочной датой 5/15/1991) и совершенно новый постер группы размером 24 "x36".





Use Your Illusion I & II: лимитированное издание 4LP цветной винил + коврик для проигрывателя Zoetrope:





Оба альбома Use Your Illusion I и II упакованы вместе в лимитированное издание 4LP, каждый из которых помещен в премиальную обложку gatefold со вставкой 12″x12″. Оба оригинальных студийных альбома впервые полностью ремастированы в высоком разрешении 96 кГц 24-бит с оригинальных стерео 1/2-дюймовых аналоговых мастер-лент. Use Your Illusion I включает новую запись "November Rain (2022 Version)" с впервые записанным настоящим оркестром из 50 человек под управлением и в аранжировке лауреата премии Grammy® и номинанта премии Emmy композитора Кристофера Леннертца. Оба альбома помещены в эксклюзивный слипкейс с фольгированными обложками Use Your Illusion I и II. Use Your Illusion I LP 1 отпечатан на желтом виниле, а LP 2 - на красном, Use Your Illusion II LP 1 отпечатан на синем виниле, а LP 2 - на фиолетовом. В качестве дополнительного бонуса, эксклюзивно к этому набору прилагается коврик для проигрывателя zoetrope, который в сочетании с эффектом стробирующего света оживляет иллюстрацию на коврике во время вращения на проигрывателе.



Use Your Illusion I: 2CD Deluxe Edition:



На первом диске представлен оригинальный студийный альбом Use Your Illusion I, впервые полностью ремастированный в высоком разрешении 96 кГц 24 бит с оригинальных стерео 1/2-дюймовых аналоговых мастер-лент на 44,1 кГц 16 бит CD, и включающий новую запись "November Rain (2022 Version)" с настоящим оркестром из 50 человек под управлением и с аранжировкой лауреата премии Grammy® и номинанта премии Emmy композитора Кристофера Леннерца.





Второй диск содержит 13 неизданных, заново сведенных концертных треков из Лондона, Парижа, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорка и Лас-Вегаса, записанных во время тура Use Your Illusion 1991/1992, включая трек "Always On The Run (Live in Paris - 6/6/92)" с участием Ленни Кравица, а также 24-страничный буклет с расширенным оформлением и неизданными фотографиями и рисунками.



Use Your Illusion II: 2CD Deluxe Edition:



Первый диск — оригинальный студийный альбом Use Your Illusion II, впервые полностью ремастированный с оригинальных стерео 1/2-дюймовых аналоговых мастер-лент в высоком разрешении 96 кГц 24 бит на 44,1 кГц 16 бит CD. Второй диск содержит 13 новых неизданных концертных треков из Лондона, Парижа, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорка и Лас-Вегаса, записанных во время тура Use Your Illusion 1991/1992, включая специальные выступления Стивена Тайлера и Джо Перри из Aerosmith в живом исполнении песен "Mama Kin & Train Kept A Rollin' (Live in Paris - 6/6/92)". В комплект входит 24-страничный буклет с расширенными иллюстрациями и неизданными фотографиями и рисунками.



Use Your Illusion I: 2LP 180g Vinyl / Use Your Illusion II: 2LP 180g Vinyl:



Оба альбома Use Your Illusion I и II, отпечатанные на 180-граммовом тяжелом аудиофильском черном виниле в формате 2LP, доступны по отдельности и помещены в gatefold-жакет с вкладышем 12″x12″. Оригинальный студийный альбом впервые полностью ремастирован с оригинальных стерео 1/2-дюймовых аналоговых мастер-лент в высоком разрешении 96 кГц 24-бит. Use Your Illusion I включает новую запись "November Rain (2022 Version)" в сопровождении настоящего оркестра из 50 человек под управлением и в аранжировке лауреата премии Grammy® и номинанта премии Emmy композитора Кристофера Леннертца.



Use Your Illusion I: 1CD & Digital / Use Your Illusion II: 1CD & Digital:



Впервые в истории 1CD-версии Use Your Illusion I и Use Your Illusion II, доступные отдельно, были ремастированы в высоком разрешении 96 кГц 24 бит с оригинальных стерео 1/2-дюймовых аналоговых мастер-лент на 44,1 кГц 16 бит CD. Use Your Illusion I включает недавно записанную версию "November Rain (2022 Version)" в сопровождении настоящего оркестра из 50 человек под управлением и в аранжировке лауреата премии Grammy® и номинанта премии Emmy композитора Кристофера Леннертца. Каждый диск помещен в футляр с 16-страничным буклетом.



Трек-лист:



BLU-RAY VIDEO

1 LIVE IN NEW YORK

2 Ritz Theatre – May 16, 1991

3 Concert: 1.44:1 Pillarbox / 1080p / 24fps

4 Menu: “You Could Be Mine (Live in New York)” Music Video

5 Audio: Dolby Atmos 48kHz 24-bit / Dolby TrueHD 5.1 96kHz 24-bit / PCM Stereo 48kHz 24-bit

6 Regions: All

7 Run Time: 2hr 6min

8 PRETTY TIED UP*

9 BAD OBSESSION*

10 RIGHT NEXT DOOR TO HELL*

11 MR. BROWNSTONE*

12 DUST N’ BONES*

13 LIVE AND LET DIE*

14 PARADISE CITY*

15 VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN) / CIVIL WAR*

16 DRUM SOLO*

17 SLASH SOLO*

18 YOU COULD BE MINE*

19 I WAS ONLY JOKING / PATIENCE*

20 ONLY WOMEN BLEED / KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR*

21 DON’T CRY (ORIGINAL)* [features Shannon Hoon on vocals]

22 YOU AIN’T THE FIRST* [features Shannon Hoon on vocals]

23 MY MICHELLE*

24 ESTRANGED*

25 DOUBLE TALKIN’ JIVE*

26 SWEET CHILD O’ MINE*

27 WELCOME TO THE JUNGLE*

28 * Previously unreleased



CD 1

1 USE YOUR ILLUSION I

2 Original Album Remastered

3 RIGHT NEXT DOOR TO HELL

4 DUST N’ BONES

5 LIVE AND LET DIE

6 DON’T CRY (ORIGINAL)

7 PERFECT CRIME

8 YOU AIN’T THE FIRST

9 BAD OBSESSION

10 BACK OFF BITCH

11 DOUBLE TALKIN’ JIVE

12 NOVEMBER RAIN*

13 THE GARDEN

14 GARDEN OF EDEN

15 DON’T DAMN ME

16 BAD APPLES

17 DEAD HORSE

18 COMA



CD 2

1 USE YOUR ILLUSION II

2 Original Album Remastered

3 CIVIL WAR

4 14 YEARS

5 YESTERDAYS

6 KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR

7 GET IN THE RING

8 SHOTGUN BLUES

9 BREAKDOWN

10 PRETTY TIED UP

11 LOCOMOTIVE

12 SO FINE

13 ESTRANGED

14 YOU COULD BE MINE

15 DON’T CRY (ALT. LYRICS)

16 MY WORLD



CD 3

1 LIVE IN NEW YORK

2 Ritz Theatre – May 16, 1991

3 PRETTY TIED UP*

4 BAD OBSESSION*

5 RIGHT NEXT DOOR TO HELL*

6 MR. BROWNSTONE*

7 DUST N’ BONES

8 LIVE AND LET DIE*

9 PARADISE CITY*

10 VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN) / CIVIL WAR*

11 DRUM SOLO*

12 SLASH SOLO*

13 YOU COULD BE MINE*



CD 4

1 LIVE IN NEW YORK* (cont’d)

2 Ritz Theatre – May 16, 1991

3 I WAS ONLY JOKING / PATIENCE*

4 ONLY WOMEN BLEED / KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR*

5 DON’T CRY (ORIGINAL)* [features Shannon Hoon on vocals]

6 YOU AIN’T THE FIRST* [features Shannon Hoon on vocals]

7 MY MICHELLE*

8 ESTRANGED*

9 DOUBLE TALKIN’ JIVE*

10 SWEET CHILD O’ MINE*

11 WELCOME TO THE JUNGLE*



CD 5

1 LIVE IN LAS VEGAS

2 Thomas & Mack Center – January 25, 1992

3 NIGHTRAIN

4 MR. BROWNSTONE*

5 LIVE AND LET DIE*

6 ATTITUDE*

7 IT’S SO EASY*

8 BAD OBSESSION*

9 WELCOME TO THE JUNGLE*

10 DOUBLE TALKIN’ JIVE*

11 VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN) / CIVIL WAR / VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN)*



CD 6

1 LIVE IN LAS VEGAS (cont’d)

2 Thomas & Mack Center – January 25, 1992

3 DON’T CRY (ORIGINAL)*

4 WILD HORSES*

5 PATIENCE*

6 YOU COULD BE MINE*

7 SO FINE*

8 NOVEMBER RAIN*

9 INTROS / DRUM SOLO*

10 SLASH SOLO*

11 SPEAK SOFTLY, LOVE (LOVE THEME FROM THE GODFATHER)*

12 ROCKET QUEEN



CD 7

1 LIVE IN LAS VEGAS (cont’d)

2 Thomas & Mack Center – January 25, 1992

3 SAIL AWAY SWEET SISTER*

4 SWEET CHILD O’ MINE*

5 MOVE TO THE CITY*

6 HOTEL CALIFORNIA / ONLY WOMEN BLEED / KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR*

7 YESTERDAYS

8 MY MICHELLE*

9 ESTRANGED*

10 MOTHER* / PARADISE CITY







