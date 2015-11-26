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SLASH о возвращении в GUNS N' ROSES: «Изначально думали про пару концертов»



SLASH в рамках недавнего интервью рассказал, что тур GUNS N' ROSES прошел "как никогда хорошо":



«Когда мы снова собрались вместе, вся та химия и то, что делает GUNS N' ROSES для меня, Axl'а и Duff'а [McKagan, бас] тем, чем они являются, все просто сложилось. После столь длительного периода времени мы уже и забыли, что это такое.



Все отлично ладили друг с другом. Собственно, поэтому турне и продолжается, потому что изначально планировалось пара-тройка концертов и все».







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