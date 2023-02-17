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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 97
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 35
*Новое видео LIMP BIZKIT 34
*Не упусти кассету METALLICA! 19
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Guns N' Roses

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17 фев 2023 : 		 Два миллиарда GUNS N' ROSES

24 янв 2023 : 		 Лидер GUNS N' ROSES почтил память Лизы Марии Пресли

17 дек 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine"

14 дек 2022 : 		 GUNS N' ROSES судятся за торговый знак

9 дек 2022 : 		 Выходят новые фигурки GUNS N' ROSES

7 дек 2022 : 		 Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине

26 ноя 2022 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES против дронов на концерте

4 ноя 2022 : 		 Новая версия "November Rain" GUNS N' ROSES

24 окт 2022 : 		 Фрагмент нового релиза GUNS N' ROSES

22 окт 2022 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполнила хит GUNS N' ROSES

21 окт 2022 : 		 CARRIE UNDERWOOD — о том, как сумела привлечь Axl'a Rose'a к своему выступлению

20 окт 2022 : 		 SLASH хотел бы записать новый альбом GUNS N' ROSES

7 окт 2022 : 		 Фрагмент переиздания GUNS N' ROSES

21 сен 2022 : 		 Переиздание GUNS N' ROSES выйдет осенью

26 июл 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Если я не играю на гитаре, то стараюсь не привлекать внимания»

18 июл 2022 : 		 1 000 музыкантов исполняют GUNS N' ROSES

11 июл 2022 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES об отмене концерта в Глазго

8 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

7 июл 2022 : 		 GUNS N' ROSES отменили концерт в Глазго

5 июл 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES — о 3,5-часовых концертах

5 июл 2022 : 		 CARRIE UNDERWOOD присоединилась на сцене к GUNS N' ROSES

28 июн 2022 : 		 GUNS N' ROSES сыграли хит AC/DC

21 июн 2022 : 		 Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказался играть в туре с GUNS N' ROSES

9 июн 2022 : 		 GUNS N' ROSES сыграли хит AC/DC

7 июн 2022 : 		 GUNS N' ROSES сыграли хит AC/DC

3 май 2022 : 		 Лидер GUNS N' ROSES присоединился на сцене к CARRIE UNDERWOOD
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Два миллиарда GUNS N' ROSES



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Видеоклип GUNS N' ROSES "November Rain", загруженный на официальный аккаунт группы на YouTube в декабре 2009 года, преодолел отметку два миллиарда просмотров.




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17 фев 2023
Darkside.ru MemberAlias
Вполне заслуженно

просмотров: 397

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