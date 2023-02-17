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Два миллиарда GUNS N' ROSES



Видеоклип GUNS N' ROSES "November Rain", загруженный на официальный аккаунт группы на YouTube в декабре 2009 года, преодолел отметку два миллиарда просмотров.







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