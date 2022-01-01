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Вокалист GUNS N' ROSES об отмене концерта в Глазго



Axl Rose опубликовал следующее сообщение:



«Я хотел бы поблагодарить всех 4 за добрые пожелания! Это очень ценно! Мы приносим извинения за неудобства, связанные с переносом Глазго. Я следовал предписаниям доктора, отдыхал, работал с вокальным педагогом и решал проблемы со звукоизвлечением. Пока все хорошо. Еще раз спасибо всем за заботу! В конце концов, главное - дать фанатам лучшее, что мы можем дать, и провести время как можно лучше, и именно на этом сосредоточены я, группа и команда».

pic.twitter.com/ZZdhFlzitS













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