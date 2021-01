сегодня



Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES



GUNS N' ROSES опубликовали еще одну нарезку с выступлений в рамках тура "Not In This Lifetime", в которую вошли такие треки как:



01. Live And Let Die (WINGS cover)



02. Shadow Of Your Love



03. Black Hole Sun (SOUNDGARDEN cover)



04. Knockin' On Heaven's Door (BOB DYLAN cover)



05. Paradise City













