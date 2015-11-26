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Guns N' Roses

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6 окт 2021 : 		 Лидер GUNS N' ROSES поблагодарил поклонников

5 окт 2021 : 		 WOLFGANG VAN HALEN выступил с GUNS N' ROSES

1 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES и Dave'a Grohl'a

28 сен 2021 : 		 Новый ЕР GUNS N' ROSES выйдет зимой

28 сен 2021 : 		 GUNS N' ROSES впервые исполнили новую песню

24 сен 2021 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES

14 сен 2021 : 		 GUNS N' ROSES скоро выпустят еще одну песню

8 сен 2021 : 		 GUNS N' ROSES не дали закончить выступление

29 авг 2021 : 		 GUNS N' ROSES были первыми, сыгравшими на Allegiant Stadium

26 авг 2021 : 		 GUNS N' ROSES хотят наказать бутлегеров

16 авг 2021 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

11 авг 2021 : 		 Хит GUNS N' ROSES набрал миллиард

6 авг 2021 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES

4 авг 2021 : 		 GUNS N' ROSES исполнили новую песню

2 авг 2021 : 		 GUNS N' ROSES открыли тур

14 июл 2021 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES с участием STEVEN'a ADLER'a

8 июл 2021 : 		 GUNS N' ROSES осенью посетят Мексику

11 июн 2021 : 		 GUNS N' ROSES станут первыми, кто сыграет на Allegiant Stadium

19 май 2021 : 		 GUNS N' ROSES и FOO FIGHTERS станут хэдлайнерами BottleRock

13 апр 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

7 апр 2021 : 		 GUNS N' ROSES переносят тур на 2022 год

16 мар 2021 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES — об участии в делах группы

15 мар 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «На сцене мне комфортнее всего»

24 фев 2021 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES в новом эпизоде Скуби Ду

2 фев 2021 : 		 JOHN SYKES пробовался в GUNS N' ROSES

18 янв 2021 : 		 Бывший гитарист THE BLACK CROWES: «Меня дважды звали в GUNS N' ROSES
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Лидер GUNS N' ROSES поблагодарил поклонников



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Лидер GUNS N' ROSES поблагодарил поклонников за то, что они не испугались нынешних сложных времён и пришли на концерты группы. Коллектив четвёртого октября завершил серию концертов "We're F'N Back".

AXL ROSE Thanks Fans For Coming Out To See GUNS N





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

hansi_hrb


6 окт 2021, 11:36		ты бы не опаздывал хуесос, это была бы лучшая благодарность

Dem0niac


6 окт 2021, 13:57		Бывают такие патологические опоздуны. Это их не оправдывает, разумеется, ни в коей мере, но поделать с собой они ничего не могут.
Был у меня знакомый лет так 13-14 назад, пиздец он всех бесил своей манерой опаздывать. Чувак был интересный и приятный, поэтому с ним все равно общались, но бывали случаи, когда я его в кафе, например, часа два с половиной ждал. Однажды в такси у его подъезда стояли, ждали выхода около часа, пришлось сверх меры водителю платить за простой. Ну вот просто блять такая дурацкая черта характера.
У Роуза, видимо, та же херня...

Darkside.ru Member

Starbreaker


6 окт 2021, 14:46		Опоздунство тут ни при чём.

Во-первых, ещё во времена своих регулярных опозданий Роуз откровенно в некоторых интервью рассказывал о том, что ему по кайфу доводить публику до состояния кипения. В состоянии бешенства фэны якобы лучше воспринимают песни, а он якобы лучше поёт, когда чувствует перед собой вызов.

Ну а во-вторых, все регулярные опоздания как рукой сняло ровно в тот момент, как были взяты финансовые обязательства на текущий реюнион-тур сколько там лет назад. Когда в дело вмешались реальные баблишки и санкции за срыв контрактов - Роуз сразу же стал приезжать вовремя без каких-либо проблем.


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