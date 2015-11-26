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Лидер GUNS N' ROSES поблагодарил поклонников



Лидер GUNS N' ROSES поблагодарил поклонников за то, что они не испугались нынешних сложных времён и пришли на концерты группы. Коллектив четвёртого октября завершил серию концертов "We're F'N Back".













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