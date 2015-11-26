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GUNS N' ROSES скоро выпустят еще одну песню



GUNS N' ROSES в ближайшее время планируют выпустить ещё один трек — "Hard School" (a.k.a. "Hard Skool"). Изначально композиция была записана во время работы над альбомом "Chinese Democracy" и проходила под названием "Jackie Chan", но не попала в финальную версию.







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