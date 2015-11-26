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Guns N' Roses

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14 сен 2021 : 		 GUNS N' ROSES скоро выпустят еще одну песню

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GUNS N' ROSES скоро выпустят еще одну песню



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GUNS N' ROSES в ближайшее время планируют выпустить ещё один трек — "Hard School" (a.k.a. "Hard Skool"). Изначально композиция была записана во время работы над альбомом "Chinese Democracy" и проходила под названием "Jackie Chan", но не попала в финальную версию.

GUNS N



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

father


14 сен 2021, 16:52		Как говорил небезызвестный Ларс Ульрих, если они на две новых песни потратили 13 лет, то нужно искать там признаки гениальности:)

Санчез


14 сен 2021, 17:20		Ой, лучше не надо, а то жопы фанатов, критиков сгорят. Надо было вам распаться после выпуска дебютника

overgrin


14 сен 2021, 22:33		Китайский альбом Отличный!!!
Только к этим ...эээ...."как бы не обидеть"
Не имеет НИЧЕГО ОБЩЕГО !!!


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