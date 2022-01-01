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Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине



Лидер GUNS N' ROSES Axl Rose ответил австралийке, посетивший один из концертов группы и утверждающей, что микрофон, прилетевший со сцены, нанёс ей травмы лица. Предполагаемый инцидент произошёл, когда Rose и его коллеги по группе исполняли финальную песню своего сета — "Paradise City". В конце композиции певец запустил микрофон в толпу, якобы попав женщине в лицо.



Женщина, у которой на лице остались синяки, рассказала ABC:



«Я просто предупредила людей: если Axl споёт "Paradise City", приготовьтесь пригнуться в целях безопасности. В мои намерения не входило получить какую-либо выгоду».



В интервью газете Adelaide Advertiser она заявила, что микрофон ударил её по переносице. По её словам, полицейский, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, оттащил её в сторону после удара, оказал ей помощь и попытался остановить кровотечение из носа.



«Я была в шоке, у меня была повышенная артериальная нагрузка. О Боже, моё лицо расквашено. Что, если бы [микрофон] был на пару дюймов правее или левее?



Я могла бы потерять глаз... Если бы я повернула голову и микрофон ударил меня в висок, это могло бы меня убить!»



В ответ на заявление женщины Axl разместил в социальных сетях следующее сообщение:



«До моего сведения дошло, что на концерте в Аделаиде, Австралия, фанатка могла пострадать, возможно, получив удар микрофоном в конце выступления, когда я традиционно бросаю микрофон фанатам. Если это правда, то мы, конечно, не хотим, чтобы кто-то пострадал или каким-то образом причинил вред кому-либо на любом из наших шоу в любом месте.



Бросая микрофон в конце нашего шоу на протяжении более 30 лет, мы всегда считали, что это известная часть финальной части нашего выступления, которую фанаты ждут и осознают, что у них есть возможность поймать микрофон. Тем не менее, в интересах общественной безопасности впредь мы будем воздерживаться от бросков микрофонов или чего-либо другого фанатам во время выступлений.



К сожалению, есть те, кто по своим собственным причинам решил представить свои репортажи на эту тему в более негативном и безответственном свете, что не может быть более далёким от реальности. Мы надеемся, что общественность и, конечно же, наши поклонники понимают, что иногда такое случается.



Большое спасибо всем за понимание!»

pic.twitter.com/GodW6Xa5HH





















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